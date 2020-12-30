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Среда, 30.12.2020
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Уход Путина не остановит агрессию, но курс России можно подорвать изнутри: назван ключ к перевороту

Уход Путина не остановит агрессию, но курс России можно подорвать изнутри: назван ключ к перевороту
08:18 Сегодня Телеграф Владимир Путин

Российские и не только СМИ и эксперты вновь подняли тему того, когда Путин покинет должность президента России. И кто может стать преемником. Перед Новым годом это всегда актуально, вспоминая Ельцина с его «я устал, я ухожу»... Когда бы уход Путина ни произошел – как это может случиться, и что тогда ждет Россию? Своим мнением с «Телеграфом» поделилась аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

«Я думаю, что разговоры о возможном уходе Путина с поста президента не связаны с реальными намерениями и процессами. Они скорее носят характер информационного вброса, чтобы посмотреть на реакцию. Не только внешнюю, но и внутри РФ – какие группы активизируются. Внутренняя конкуренция элит есть всегда есть – за доступ к ресурсам, за влияние на принятие решений. Но пока ничего не говорит о том, что Путин хочет уйти», - отмечает аналитик.

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Россия продолжит агрессию против Украины после Путина, но давление санкций сломает элиты - Олеся Яхно

По мнению Олеси Яхно, правильнее обсуждать не когда и как уйдет Путин, а вопрос – когда и как изменится курс, который проводит Россия, особенно активно с 2014 года.

«Речь не только о войне на Донбассе, аннексии Крыма, - подчеркивает эксперт. - Речь об активизации силовой составляющей на всех направлениях. Это и убийство Немцова, и отравление Скрипалей и Навального, и многое другое… Может ли уход Путиа спровоцировать смену такого курса? Вряд ли… Курс может измениться лишь под более активным давлением со стороны Запада. Новые – более жесткие – санкции. Возможно, блокирующие работу в банковском секторе, в энергетической сфере. Более четкая и сильная позиция касательно действий России. В том числе – со стороны украинского руководства. Лишь под серьезным давлением произойдет слом внутри российских элит. Они должны понять бесперспективность нынешнего курса для себя лично, для своей страны. Но сейчас об этом говорить, к сожалению, не приходится. Показательный пример. Недавно Дерипаска признал, что экономические санкции болезненны. Даже по эффекту приравнял их к вооруженному конфликту. Но что он предложил? Наказывать тех, кто внутри страны поддерживает эти санкции. Вместо того, чтобы говорить о причинах санкций – курсе, который проводит РФ – плюет на международное право, активно перешла в силовой формат по отношению к соседям и оппонентам режиму, пытается подорвать международные институции».

Как сообщалось, российский политолог Станислав Белковский считает, что сейчас в России есть два человека, которые могут занять президентское кресло после ухода Путина.

Украинский политолог Кость Бондаренко оценил перспективы отношений Украины с Россией в 2021 году.

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Все по теме:

Украина, Россия, Санкции, Владимир Путин, Олеся Яхно.

Автор:

Телеграф
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