В Украине началась кампания декларирования доходов: о чем важно знать

В пятницу, 1 января в Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов граждан, которая продлится до 31 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

В агентстве отметили, что из-за вступления в силу закона, который частично восстанавливает полномочия НАПК, сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии снова можно подать в электронном виде в соответствующем Реестре деклараций.

Также в ближайшее время предполагается, что специалисты НАПК постараются существенно упростить процесс декларирования доходов.

При этом 31 декабря НАПК сообщило, что возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (Реестр деклараций).

Кроме того, в НАПК обратили внимание субъектов декларирования, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

"Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК – пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", - добавили в ведомстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее НАПК за нарушения в е-декларациях подало на чиновников в суд.