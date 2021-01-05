Кремль будет давить на Лукашенко, но он может получить поддержку Китая: Тышкевич озвучил прогноз

Для России важно создать свой рычаг влияния, поэтому Кремль будет давить на Беларусь. Но самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко может заручиться поддержкой Китая.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

По его словам, сейчас у Беларуси имеется жесткий конфликт Минска со странами европейского Запада и более мягкую позицию США. "Понятно, что есть и определенная поддержка со стороны РФ, которая преследует свои цели. Она укрепляет свои позиции, работает на обе стороны конфликта, уменьшая таким образом базу белорусских государственных институтов", - отметил эксперт.

Стоит понимать, что для РФ очень важно создание своего политического проекта, который будет влиять на белорусскую внутреннюю политику. Поэтому Кремль будет "продавливать" свой формат Конституции Беларуси.

Игар Тышкевич убежден, что судя по событиям декабря, Лукашенко может получить достаточно мощную поддержку от Китая. "На последнем пленуме ЦК КПК (Центрального комитета Коммунистической партии Китая) рассматривался белорусский вопрос. Кстати, за Беларусь в КНР отвечает представитель Министерства общественной безопасности Китая", - подчеркнул он.

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