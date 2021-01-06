Украина может получить выгоду от конфликта Лукашенко с Западом: как это сделать

Если Украина возьмет на себя роль посредника между Беларусью и западными партнерами, то этот шаг увеличит ее вес на международной арене и добавит очков в решении проблем, накопившихся у самой Украины с Западом.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

"Украина могла бы "монетизировать" попытку Лукашенко договориться с Западом. Стать посредником между Западом и Минском. Таким себе - адвокатом дьявола. Это бы усилило весь Украины на международной арене. Так Беларусь воспользовалась возможностью, предоставив Минск как площадку для переговоров по Донбассу", - объяснил суть он.

По его словам, у Украины уже был аналогичный опыт "обмена".

"Так Украина делала при позднем Ющенко. До 2008 отношения межу Киевом и Минском были плохими. Это случилось из-за того, что в 2005-м Ющенко и Саакашвили заявили, что следующей целью цветной революции будет Беларусь. Но уже в 2008-м оба они стали теми самыми "адвокатами дьявола". И монетизировали (с точки зрения, в том числе, политической субъектности) эту возможность, сняв часть вопросов в отношении со странами ЕС", - напомнил Тышкевич.

Эксперт также спрогнозировал, что политические отношения между Киевом и Минском останутся в зоне конфликта до мая.

"А далее все будет зависеть от формата того как будут "продавать" конституционные преобразования", - резюмировал он.

Подробнее про то, как в новом году будет развиваться ситуация на Донбассе и в Беларуси, читайте в материале "Телеграфа": Уход Путина, будущее Лукашенко и "сделка" США и РФ по Украине: большое интервью Игара Тышкевича.