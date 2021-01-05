В Украине ответили, поможет ли Байден вернуть Донбасс

В 2021 году Украине не стоит ожидать никаких весомых сдвигов в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, которые могут произойти в контексте влияния нового правительства США на президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич.

"Учитывая, что смена власти в США официально произойдет в конце января, в 2021 году это, скорее всего, никак на нас не повлияет. На первом плане будет внутренняя повестка. Байдену нужно будет сформировать свою структуру власти. Ведь в его команде разные люди с точки зрения идеологических предпочтений. Это - важнейшая задача", - уверен он.

В тоже время, эксперт предположил, что если Байден и решится на какие-то шаги, связанные с урегулированием донбасского вопроса, то вряд ли они будут удачными.

"Что касается РФ, то каждый новый президент США выходил с идеей перезагрузки отношений с ней. Будут пытаться и в этот раз. Но не думаю, что эта попытка будет удачной. Думаю, вскоре США скатятся в привычную политику сдерживания и осторожных контактов с РФ. Но на большой глобальный договор (к примеру, о разделе сфер влияния) Штаты не пойдут. В 2021 году - так точно. То есть - не будет чего-то глобального. И давления – в том числе", - подчеркнул Тышкевич, добавив, что, скорее всего, новая политика США в отношении России будет формироваться в 2022 году.

Подробнее про то, как будет развиваться ситуация на Донбассе в ближайшее время, читайте в материале "Телеграфа": Уход Путина, будущее Лукашенко и "сделка" США и РФ по Украине: большое интервью Игара Тышкевича.