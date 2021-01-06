У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине

Правительство Украины не отменяло ужесточение карантина в период с 8 по 24 января.

Об этом рассказал источник в Офисе президента, передает сайт "Сегодня".

"Решение о локдауне было принято еще в декабре, его никто не отменял", – сообщили в Офисе президента.

Также стало известно, что ведется аналитическая работа о прогнозах заболеваемости после празднования Нового года и на основе этих данных и будут приниматься решения о карантине.

Стоит отметить, что в Украине в последние дни снизилась суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. Появились прогнозы, что в Украине все же могут передумать вводить локдаун с 8 по 24 января.

Как сообщалось, во время жесткого карантина запретят работу непродовольственных рынков, торговых центров, спортивных клубов, закрываются кафе и рестораны, отменяется проведение культурных мероприятий.