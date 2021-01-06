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У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине

У Зеленского внесли ясность по локдауну в Украине
08:15 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Правительство Украины не отменяло ужесточение карантина в период с 8 по 24 января.

Об этом рассказал источник в Офисе президента, передает сайт "Сегодня".

"Решение о локдауне было принято еще в декабре, его никто не отменял", – сообщили в Офисе президента.

Также стало известно, что ведется аналитическая работа о прогнозах заболеваемости после празднования Нового года и на основе этих данных и будут приниматься решения о карантине.

Стоит отметить, что в Украине в последние дни снизилась суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией. Появились прогнозы, что в Украине все же могут передумать вводить локдаун с 8 по 24 января.

Как сообщалось, во время жесткого карантина запретят работу непродовольственных рынков, торговых центров, спортивных клубов, закрываются кафе и рестораны, отменяется проведение культурных мероприятий.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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