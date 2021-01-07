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"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"
"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"

"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"

"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"
05:29 Сегодня Телеграф

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, с которого ранее Евросоюз снял санкции, в эфире "112 Украина" пожаловался на неблагосклонность украинцев к себе.

Соответствующее видео с жалобами Азарова выложил на своей странице в Twitter блогер и журналист Денис Казанский.

"Мне, в мой адрес приходят такие пожелания, что если бы я не был человеком верующим, наверное не пережил бы", - сказал он.

Блогер, не скрывая сарказма, не смог удержаться от комментариев.

 "Азаров пожаловался, что неблагодарные украинцы пишут ему плохие пожелания. Оценили заслуги крепкого хозяйственника по достоинству", - написал он.

"Нездара з амбіціями", "Если такой святой и правый, что он седьмой год прячется за поребриком?", "Омерзительная гнусная рожа", - поддержали Казанского в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Азаров дал советы Мадуро, вспоминая события на Майдане.

 

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Все по теме:

Николай Азаров, Видео, Денис Казанский.

Автор:

Телеграф
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