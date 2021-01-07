"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, с которого ранее Евросоюз снял санкции, в эфире "112 Украина" пожаловался на неблагосклонность украинцев к себе.
Соответствующее видео с жалобами Азарова выложил на своей странице в Twitter блогер и журналист Денис Казанский.
"Мне, в мой адрес приходят такие пожелания, что если бы я не был человеком верующим, наверное не пережил бы", - сказал он.
Азаров пожаловался, что неблагодарные украинцы пишут ему плохие пожелания.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 6, 2021
Оценили заслуги крепкого хозяйственника по достоинству pic.twitter.com/9I4D0oTs7o
Блогер, не скрывая сарказма, не смог удержаться от комментариев.
"Азаров пожаловался, что неблагодарные украинцы пишут ему плохие пожелания. Оценили заслуги крепкого хозяйственника по достоинству", - написал он.
"Нездара з амбіціями", "Если такой святой и правый, что он седьмой год прячется за поребриком?", "Омерзительная гнусная рожа", - поддержали Казанского в комментариях.
Как сообщал "Телеграф", ранее Азаров дал советы Мадуро, вспоминая события на Майдане.