"Гнусная рожа". Азаров пожаловался на оскорбления от украинцев и получил новые "пожелания"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, с которого ранее Евросоюз снял санкции, в эфире "112 Украина" пожаловался на неблагосклонность украинцев к себе.

Соответствующее видео с жалобами Азарова выложил на своей странице в Twitter блогер и журналист Денис Казанский.

"Мне, в мой адрес приходят такие пожелания, что если бы я не был человеком верующим, наверное не пережил бы", - сказал он.

Азаров пожаловался, что неблагодарные украинцы пишут ему плохие пожелания.



Оценили заслуги крепкого хозяйственника по достоинству pic.twitter.com/9I4D0oTs7o — Денис Казанський (@den_kazansky) January 6, 2021

Блогер, не скрывая сарказма, не смог удержаться от комментариев.

"Азаров пожаловался, что неблагодарные украинцы пишут ему плохие пожелания. Оценили заслуги крепкого хозяйственника по достоинству", - написал он.

"Нездара з амбіціями", "Если такой святой и правый, что он седьмой год прячется за поребриком?", "Омерзительная гнусная рожа", - поддержали Казанского в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее Азаров дал советы Мадуро, вспоминая события на Майдане.