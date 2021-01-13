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Среда, 13.01.2021
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Виктор Медведчук: Тарифный геноцид должен быть остановлен, а правительство – отправлено в отставку

Виктор Медведчук: Тарифный геноцид должен быть остановлен, а правительство – отправлено в отставку
17:39 Сегодня Телеграф Фото: zagittya.com.ua

С 1 января 2021 года обещанное Зеленским двукратное понижение тарифов обернулось существенным ростом цен на газ для населения и тарифов на другие жилищно-коммунальные услуги. Неудивительно, что после этого в стране началась волна протестных акций с требованием прекратить тарифный геноцид.

Об этом говорится в заявлении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

"Пытаясь в очередной раз обмануть население, Кабмин заявил о наработке двух подходов, которые позволят существенно снизить стоимость голубого топлива для населения, намеренно «забыв» при этом о росте тарифов на водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также об отмене льготного тарифа на поставку электроэнергии.

По инициативе Минэнерго власть предложила установить, что с 1 февраля 2021 года цена на газ формируется по формуле «цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину». Показательно, что, исходя из заявления Минэнерго, по этой формуле предлагается отпускать газ государственной компании «Укргаздобыча» для так называемых уязвимых потребителей, а не импортируемый газ. Таким образом, абсурдность предложения Витренко – Зеленского заключается в том, что цена газа собственной добычи, например добываемого в Харьковской или Полтавской области, не будет учитывать расходы на транспортировку от Дюссельдорфа до точки входа в Украину. А главное – сохраняется схема импорта российского газа по виртуальному реверсу якобы из немецкого газового хаба (NCG) газовыми операторами из стран, которые вообще не добывают природный газ. Алогичность этого предложения заключается еще и в том, что себестоимость газа внутренней добычи не превышает и $100 за тысячу кубометров, тогда как стоимость газа на европейских хабах существенно выше.

Напомню, что правительственными постановлениями № 315 и № 758 прежняя власть легитимизовала преступную формулу «Дюссельдорф+», в результате использования которой граждане, промышленные и другие потребители стали дополнительно платить за стоимость транспортировки природного газа от немецкого газового хаба (NCG) к виртуальной торговой точке на территории Словакии, а также за стоимость транспортировки природного газа от виртуальной торговой точки до западной границы Украины (стоимость «выхода» из газотранспортной системы Словакии). Таким образом, по оценкам экспертов, по данной формуле Украина дополнительно переплачивает $38,5–42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа.

Мы с коллегами по фракции неоднократно обращались с официальными запросами в НАБУ и КМУ относительно незаконности ценообразования на газовом рынке. Власть цинично проигнорировала представленные нами факты вопиющей несправедливости и преступного сговора с целью наживы. Депутатами нашей фракции также были зарегистрированы такие законопроекты: № 2126 – об отмене ренты и НДС на газ, идущий на нужды населения; № 1122 – определяющий формулу средней цены газа с учетом стоимости импортируемого газа и газа собственной добычи; № 3323 – предусматривающий списание задолженности за отдельные виды коммунальных услуг для самых незащищенных слоев населения.

Наша партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила комплекс мер по урегулированию вопросов ценообразования в сфере ЖКХ.

Первое: снижение цены на газ для населения с учетом падения средней таможенной стоимости импортируемого газа.

Второе: отмена решений НКРЭКУ по поднятию тарифов на доставку природного газа, водоснабжение и водоотвод, производство тепловой энергии, а также возврат льготного тарифа на электроэнергию.

Третье: пересчет тарифов на отопление и горячее водоснабжение в сторону снижения с учетом уменьшения цены на газ для населения.

Четвертое: законодательное закрепление нормы, что газ собственной добычи государственной компании «Укргаздобыча» идет исключительно на нужды населения (недра являются собственностью Украинского народа).

Пятое: переход на прямые поставки газа из РФ со скидкой 25%, о которой мы договорились, и отказ от преступной схемы «Дюссельдорф+».

Шестое: внесение изменений в госбюджет Украины на 2021 год относительно увеличения средств, выделяемых на субсидии, а также отмены позорных законодательных Зе-инициатив по верификации, которые делают невозможным предоставление субсидии.

Только тогда, когда будут приняты эти законопроекты, предусматривающие действенные механизмы снижения тарифов, граждане Украины получат экономически обоснованные платежки, отвечающие в полной мере уровню их платежеспособности. Тарифный геноцид через повышение тарифов для граждан Украины должен быть остановлен, а правительство – отправлено в отставку".

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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Тарифы, Виктор Медведчук, ОПЗС.
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