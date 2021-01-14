СМИ призывают контролировать одиозного Михаила Пасечника, курирующего вакцинацию в Украине

Несмотря на предыдущие неоднократные обвинения в растрате бюджетных средств, Михаил Пасечник вновь получил возможность влиять на решения власти и теперь в качестве советника главы Офиса президента курирует закупками вакцин против коронавируса.

Об этом пишет «Деловая Столица».

По данным издания, общий бюджет вакцинирования может составить 15 млрд гривен (около $500 млн).

«Достаточно большой куш, чтобы пристально контролировать расход этих денег и не подпускать к ним нечистых на руку», - пишет издание.

Как утверждает «Деловая Столица», в послужном списке Пасечника два похода на госслужбу.

С 2002 по 2005 год Пасечник занимал различные посты в Министерстве здравоохранения, от заместителя Государственного секретаря МОЗ до председателя Государственной службы лекарственных средств.

В это же время он активно развивал собственную сеть аптек «Фалби». Для развития своего бизнеса, пишет издание, «Фалби» в государственном УкрЭксимБанке получила кредит на 40 млн евро, половину которого потратила на строительство логистического центра в Киевской области.

Кредит, указывается в статье, Пасечник не выплатил до сих пор. Укрэксимбанк смог взыскать только 185 млн гривен из общей суммы задолженности в 1 млрд.

В 2005 году КРУ и Счетная палата Украины выявили многомиллионные потери бюджетных средств в Минздраве. Виновным был назван Пасечник, который включал в Перечень лекарственных средств, рекомендованных для госзакупок, только тех производителей, дистрибьютором которых была фармацевтическая компания «Фалби».

При этом «Фалби» выигрывала почти все тендеры Минздрава, хотя стоимость препаратов нередко превышала рыночную на 500% и более.

В 2014 году, когда Пасечник вновь возглавил Гослекслужбу, говорится в статье, он выдал разрешение на импорт в Украину индийского препарата «Кофекс». «Этот препарат известен тем, что содержит кодеин, у которого есть все признаки наркотического вещества, - уточняется в материале. - Однако в 2014 году «Кофекс» можно было купить в любой аптеке, его называли «аптечным наркотиком».

«Но Пасечника все же назначили советником главы Офиса президента Владимира Зеленского, - подытоживают авторы материала. - В наши дни это круче, чем быть министром: полномочий много, ответственности – мало».

Напомним, недавно СМИ писали о том, что Пасечник был причастен к распространению и других препаратов с содержанием наркотических веществ.