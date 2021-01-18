Эксперт: ОРДЛО не хотят разговаривать с командой Зеленского из-за постоянного вранья Киева

Руководство неподконтрольных территорий Донбасса не хочет разговаривать с командой президента Владимира Зеленского из-за постоянного вранья Киева.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог, писатель и публицист Денис Жарких.

"Именно поэтому у "зеленых" такая яростная реакция на тот факт, что ОРДЛО передаст удерживаемых лиц Медведчуку, а не Денисовой, Кравчуку или, Господи прости, Арестовичу?" - задается вопросом эксперт.

По словам Жарких, "все перечисленные персонажи, а в первую очередь сам Зеленский и ко связывали с обменом свои маленькие "победные ништяки" - поддержание рейтинга, награду на лацкан, подтверждение профпригодности, а тут что-то совсем не то".

"Казалось бы, вам дают то, чего вы так долго и истошно добивались. Даже лучше! В одностороннем порядке передают группу удерживаемых лиц. Наслаждайтесь выполненной миссией и радуйтесь за освобожденных, о судьбах коих, вы, якобы так переживали! Так нет. Потоки гнева и словоблудия, оскорблений и надувания щек – а на выходе пшик", - подчеркнул он.

Жарких напомнил, что власть обещала мир, обещала вернуть удерживаемых лиц, а на выходе - думала только о рейтинге и сиюминутных выгодах.

"Дайте сделать дело тому, кто может и знает, как. Дайте Медведчуку вернуть украинцев домой. Дайте Медведчуку принести в Украину мир. А вы - идите туда, откуда пришли", - заключил эксперт.

Денис Жарких