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Эксперт: ОРДЛО не хотят разговаривать с командой Зеленского из-за постоянного вранья Киева

Эксперт: ОРДЛО не хотят разговаривать с командой Зеленского из-за постоянного вранья Киева
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Руководство неподконтрольных территорий Донбасса не хочет разговаривать с командой президента Владимира Зеленского из-за постоянного вранья Киева.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook политолог, писатель и публицист Денис Жарких. 

"Именно поэтому у "зеленых" такая яростная реакция на тот факт, что ОРДЛО передаст удерживаемых лиц Медведчуку, а не Денисовой, Кравчуку или, Господи прости, Арестовичу?" - задается вопросом эксперт. 

По словам Жарких, "все перечисленные персонажи, а в первую очередь сам Зеленский и ко связывали с обменом свои маленькие "победные ништяки" - поддержание рейтинга, награду на лацкан, подтверждение профпригодности, а тут что-то совсем не то".

"Казалось бы, вам дают то, чего вы так долго и истошно добивались. Даже лучше! В одностороннем порядке передают группу удерживаемых лиц. Наслаждайтесь выполненной миссией и радуйтесь за освобожденных, о судьбах коих, вы, якобы так переживали! Так нет. Потоки гнева и словоблудия, оскорблений и надувания щек – а на выходе пшик", - подчеркнул он.

Жарких напомнил, что власть обещала мир, обещала вернуть удерживаемых лиц, а на выходе - думала только о рейтинге и сиюминутных выгодах. 

"Дайте сделать дело тому, кто может и знает, как. Дайте Медведчуку вернуть украинцев домой. Дайте Медведчуку принести в Украину мир. А вы - идите туда, откуда пришли", - заключил эксперт.

Денис Жарких 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Владимир Зеленский, ОРДЛО, Денис Жарких.
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