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В скандале с VIP-вакцинацией следы ведут к советнику главы ОП Пасечнику – СМИ

В скандале с VIP-вакцинацией следы ведут к советнику главы ОП Пасечнику – СМИ
Обновлено 10:36 Сегодня Телеграф

Одним из организаторов незаконного ввоза вакцины и лицом, которое крышует подпольную VIP-вакцинацию по цене $3000 за инъекцию, является советник главы Офиса Президента Михаил Пасечник, пишет "Голос.UA", ссылаясь на свои источники.

Как удалось выяснить, совладельцем клиники "Медиленд", где проводилась такая вакцинация, является Виктор Капустин. В 2005-2010 г. он был главой правления государственного Укрэксимбанка. И именно тогда Михаил Пасечник взял для своей аптечной сети “Фалби” кредит на сумму $40 млн. Впрочем, долг он так и не отдал, и на сегодня Пасечник должен Укрэксимбанку 1 млрд грн.

“И теперь Пасечник “отрабатывает” долги, прикрывая контрабанду вакцины и подпольную вакцинацию по астрономическим ценам”, – приводит издание цитату Telegram-канала “Шептун”, который часто публикует инсайды из кулуаров украинской политики.

В СБУ уже сообщили, что действительно есть такой факт – в Украине проходит незаконная вакцинация, но под видом вакцины “Pfizer” пациентам вводят “ядовитые лекарственные средства”.

Как отмечает издание, в биографии Михаила Пасечника уже была очень похожа ситуация. Первая аналогия с нынешней темой вакцинации заключается в том, что в 2002-2003 г. чиновники Минздрава с подачи Пасечника, который возглавлял Гослекслужбу, за госсчет закупали у “своих” фирм лекарства по завышенным в 5 раз ценам. И этой “своей” фирмой стала “Фалби” Пасечника.

Вторая аналогия касается качества лекарств. В ситуации с VIP-вакцинами СБУ говорит о “ядовитых лекарственных средствах” (скорее всего, имея в виду несоблюдения температурных требований для вакцины). А в 2002-2003 годах, когда Пасечник возглавлял Гослекслужбу, его компания “Фалби” при наличии множественных нарушений условий поставки постоянно выигрывала тендеры в Минздраве. По данным КРУ, компания Пасечника позволяла себе поставлять лекарства с меньшим сроком годности, а также не соблюдать требований их хранения.

"В ситуации с VIP-вакцинацией есть еще одна очень большая опасность. Не все украинцы могут детально следить за этой темой, но когда в информпространстве звучит заявление о “ядовитых или сильнодействующих лекарственных средствах под видом вакцины” – такие предложения откладываются на подсознании. Украинцы и так одна из наименее вакцинированных наций Европы, а с такими историями скептиков вакцинации станет в разы больше", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что вакцины могут не дойти до украинцев из-за скандального экс-главы Гослекслужбы Пасечника.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Михаил Пасечник.
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