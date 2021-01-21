Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение
Замминистра Немилостивого уволили из Кабмина за пьяное вождение
Замминистра Уруского задержали за пьяное вождение: в полиции дали ответ
Замминистра Уруского задержали за пьяное вождение: в полиции дали ответ

Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф

В ближайшее время власти ОРДЛО в одностороннем порядке, при посредничестве председатели политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука передадут украинской стороне четырех украинок.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум. 

Он отметил, что эти четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске уже несколько лет. Всех их обвиняют в «госизмене» или «шпионаже» в пользу Украины.

«Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. И власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез. «Зелёные», где ваша совесть?» - возмутился блогер.

Он также назвал имена украинок, которые в ближайшее время могут быть освобождены:

Наталья Стаценко

1978 г.р.

Находится в тюрьме с 10 июля 2019 года

Обвиняется – в шпионаже в пользу Украины. 

Светлана Довгаль

1973 г.р.

Находится в тюрьме с 22 июля 2019 года

Обвиняется в шпионаже в пользу Украины. 

Наталья Савченко

1963 г.р.

Находится в тюрьме с 1 августа 2017 года

Обвиняется в госизмене. Срок – 14 лет.

Екатерина Котенко

1990 г.р.,

Находится в тюрьме с 10 марта 2019 года

Обвиняется в «госизмене и шпионаже в пользу Украины». Срок 12 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 163

Все по теме:

Виктор Медведчук, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
05 Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина
Россия устроила подлую провокацию на переговорах по Донбассу: чем может ответить Украина
Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно
Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно
Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников
Похудевшая Могилевская поделилась лайфхаком, как привести себя в форму после новогодних праздников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь