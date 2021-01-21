Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

В ближайшее время власти ОРДЛО в одностороннем порядке, при посредничестве председатели политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука передадут украинской стороне четырех украинок.
Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.
Он отметил, что эти четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске уже несколько лет. Всех их обвиняют в «госизмене» или «шпионаже» в пользу Украины.
«Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. И власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез. «Зелёные», где ваша совесть?» - возмутился блогер.
Он также назвал имена украинок, которые в ближайшее время могут быть освобождены:
Наталья Стаценко
1978 г.р.
Находится в тюрьме с 10 июля 2019 года
Обвиняется – в шпионаже в пользу Украины.
Светлана Довгаль
1973 г.р.
Находится в тюрьме с 22 июля 2019 года
Обвиняется в шпионаже в пользу Украины.
Наталья Савченко
1963 г.р.
Находится в тюрьме с 1 августа 2017 года
Обвиняется в госизмене. Срок – 14 лет.
Екатерина Котенко
1990 г.р.,
Находится в тюрьме с 10 марта 2019 года
Обвиняется в «госизмене и шпионаже в пользу Украины». Срок 12 лет.