Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

В ближайшее время власти ОРДЛО в одностороннем порядке, при посредничестве председатели политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука передадут украинской стороне четырех украинок.

Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.

Он отметил, что эти четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске уже несколько лет. Всех их обвиняют в «госизмене» или «шпионаже» в пользу Украины.

«Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. И власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез. «Зелёные», где ваша совесть?» - возмутился блогер.

Он также назвал имена украинок, которые в ближайшее время могут быть освобождены:

Наталья Стаценко

1978 г.р.

Находится в тюрьме с 10 июля 2019 года

Обвиняется – в шпионаже в пользу Украины.

Светлана Довгаль

1973 г.р.

Находится в тюрьме с 22 июля 2019 года

Обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

Наталья Савченко

1963 г.р.

Находится в тюрьме с 1 августа 2017 года

Обвиняется в госизмене. Срок – 14 лет.

Екатерина Котенко

1990 г.р.,

Находится в тюрьме с 10 марта 2019 года

Обвиняется в «госизмене и шпионаже в пользу Украины». Срок 12 лет.