Джангиров: Власть пакостит Медведчуку, чтобы не дать ему забрать из ОРДЛО удерживаемых там женщин

Украинская власть всячески препятствует Виктору Медведчуку забрать с ОРДЛО удерживаемых там лиц, в том числе вводя общество в заблуждение заявлениями уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом в своем Facebook написал журналист-политолог Дмитрий Джангиров.

"В ситуации с односторонней передачей Украине со стороны самопровозглашенных республик удерживаемых лиц, о которой "ЛДНР" договорились с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком, официальный Киев балансирует между "зрадой", мелкими пакостями и попыткой возглавить процесс, к которому власть не имеет отношения", - отметил он.

По его словам, запуск тезисов о "зрад" через Кравчука & Co – мол, организация освобождения украинцев "частным лицом" (хотя депутата ВР и лидера главной оппозиционной партии странно называть "частным лицом"!) что-то там подрывает и чему-то там не соответствует – явно провалился. Во-первых, потому что для нормальных людей первично возвращение людей (да еще и женщин) домой, а субъект возвращения – вторичен. Во-вторых, потому как Виктор Медведчук и ранее неоднократно ЛИЧНО договаривался о передаче пленных / удерживаемых лиц с представителями ОРДЛО.

Журналист отметил, что после этого власть решила пойти путем мелких пакостей на пути Медведчука и ввела запрет на его вылет из страны.

"Далее, как водится, наступила стадия мелких пакостей. Как стало известно, Госавиаслужба получила распоряжение не выпускать любой самолет, на котором летит Медведчук из Украины. "Хоботов, это мелко!" – в очередной раз повторю вслед за классиком, и добавлю: а по отношению к освобождаемым лицам еще и подло, ведь очевидно, что эти меры направлены на то, чтобы не позволить забрать этих людей", - указал он.

В то же время Медведчук смог переиграть власть, ведь вместо полета за людьми, он предложил лично их встретить на одном из контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

"Однако, на Банковой, очевидно, плохо представляют себе логистику процесса, потому что Медведчук легко переиграл все эти хаотичные телодвижения в стиле "не пущать и запретить", предложив встретить освобожденных на КППВ на линии разграничения. Тем более такие прецеденты уже были - например, 6 апреля 2015 года власти непризнанных республик передали украинской стороне 16 пленных бойцов ВСУ через одно из КППВ на Донбассе. Здесь ОП вместе с Зеленским подвело, что называется, незнание матчасти", - указал политолог.

Потерпев неудачу, руководство Украины попыталось возглавить этот процесс: «Ну, и третья стадия – попытаться возглавить неприятный для себя процесс, как, например, это сделал Петр Порошенко в упомянутом выше случае, лично информационно сопровождая события … уже после перехода вернувшихся из плена бойцов на подконтрольную территорию. Вот и накануне обмудс(ву)мен Людмила Денисова дала странный брифинг, на котором, будучи АБСОЛЮТНО не посвященной в ситуацию, сделала "вброс", назвав неверное количество людей и описав фальшивый "самолетный" маршрут их прибытия в Украину. Все сказанное – мимо кассы, но, как говорится, осадочек о "глубокой вовлеченности в процесс" у кого-то может остаться…" – написал Джангиров.

Он обратил внимание, что на самом же деле, на сегодня (в буквальном смысле – "на сегодня"!) речь идет о передаче 4-х женщин (первых из списка на освобождение) через КПВВ "Майорск". О чем Виктор Медведчук поставил в известность главу СБУ Ивана Баканова в своем письме, в котором просит выдать ему и освобождаемым женщинам необходимые пропускные документы (ссылка – в первом комментарии).

"Так что вопрос возвращения теперь находится целиков в руках главы СБУ de jure, но, как мы понимаем – лично Президента ЗЕ de facto", - резюмировал политолог.