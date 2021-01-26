Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины

Озвучены имена "слуг народа", которых Арахамия может исключить из фракции

Озвучены имена "слуг народа", которых Арахамия может исключить из фракции
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы пригрозил нардепам политической силы исключением из фракции, если те не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского о всенародном референдуме.

Голосование по документу №3612 прошло 26 января. Законопроект был принят с поддержкой 255 нардепов, о чем свидетельствуют данные на сайте парламента

В таблице указано, что из присутствующих на заседании "слуг" не принимали участия в голосовании лишь двое - Николай Сольский и Вадим Струневич

Голосование за законопроект по референдуму

Как утверждает "Страна", оба нардепа являются "людьми Богдана".

"Оба люди Богдана - его партнёр по аграрному бизнесу Сольский (глава аграрного комитета) и Струневич - человек друга Богдана застройщика Вавриша", - сказано в сообщении. 

Отметим, что помимо "Слуг народа" за законопроект голосовала группа "Доверие" и некоторые внефракционные депутаты. 

В законе "О народовластии через всеукраинский референдум" говорится, что предметом всеукраинского референдума может быть  утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию, а также вопросы государственного значения и изменения территории Украины. 

На референдум не могут выносится законы о налогах, бюджете и амнистии. Кроме того, не могут обсуждаться вопросы, свзяанные с деятельностью правоохранительных органов. 

Законопроектом также предусмотрена возможность электронных голосований. 

Вопросы относительно конституционных изменений выносятся на референдум президентом, вопросы об изменении территории Украины - Радой. 

Президент также может объявить о народном референдуме, если того потребовали не менее 3 миллионов граждан Украины, обладающих правом голоса. 

Вопрос референдума должен иметь четкую и понятную формулировку, а также ответ вида "да" или "нет".

Напомним, рейтинг Зеленского упал ниже 20%

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 852

Все по теме:

Верховная Рада, Референдум, Слуга народа, Давид Арахамия, Николай Сольский, Вадим Струневич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
03 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
04 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
05 Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
Украинских школьников могут снова отправить на карантин: озвучены условия
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Вакцинный национализм: у ЕС назревают большие проблемы с Pfizer и AstraZeneca
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь