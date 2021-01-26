Озвучены имена "слуг народа", которых Арахамия может исключить из фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы пригрозил нардепам политической силы исключением из фракции, если те не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского о всенародном референдуме.

Голосование по документу №3612 прошло 26 января. Законопроект был принят с поддержкой 255 нардепов, о чем свидетельствуют данные на сайте парламента.

В таблице указано, что из присутствующих на заседании "слуг" не принимали участия в голосовании лишь двое - Николай Сольский и Вадим Струневич.

Как утверждает "Страна", оба нардепа являются "людьми Богдана".

"Оба люди Богдана - его партнёр по аграрному бизнесу Сольский (глава аграрного комитета) и Струневич - человек друга Богдана застройщика Вавриша", - сказано в сообщении.

Отметим, что помимо "Слуг народа" за законопроект голосовала группа "Доверие" и некоторые внефракционные депутаты.

В законе "О народовластии через всеукраинский референдум" говорится, что предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию, а также вопросы государственного значения и изменения территории Украины.

На референдум не могут выносится законы о налогах, бюджете и амнистии. Кроме того, не могут обсуждаться вопросы, свзяанные с деятельностью правоохранительных органов.

Законопроектом также предусмотрена возможность электронных голосований.

Вопросы относительно конституционных изменений выносятся на референдум президентом, вопросы об изменении территории Украины - Радой.

Президент также может объявить о народном референдуме, если того потребовали не менее 3 миллионов граждан Украины, обладающих правом голоса.

Вопрос референдума должен иметь четкую и понятную формулировку, а также ответ вида "да" или "нет".

Напомним, рейтинг Зеленского упал ниже 20%.