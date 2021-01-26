Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
"Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
Итоги дня 26 января: принятие закона о референдуме и хантавирус в Украине
В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
Интер - Милан: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии
Интер - Милан: онлайн видеотрансляция матча Кубка Италии

Политэксперт Мулык: Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО

Политэксперт Мулык: Денисова в очередной раз попалась на лжи на теме освобождения украинок из ОРДЛО
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО, заявил политический эксперт Влад Мулык.

"Уже запутавшаяся в своей лжи украинская омбудсмен Денисова продолжает пиариться на теме освобождения украинок из ОРДЛО. Её так коробит, что представители ОРДЛО официально послали практически на три буквы и Денисову, и Кравчука, и весь официальный Киев из-за постоянного вранья, что так называемый "омбудсмен" срывает освобождение изо всех сил", – написал он в Facebook.

Он сообщил, что на этот раз в своем телеграм-канале Денисова сделала заявление, что в отношении тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются "судебные" заседания.

"Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно, заявляет это глупая женщина. Да всё давно всем известно! Три из четырех женщин, которые согласились в ОРДЛО передать при посредничестве Медведчука, сидят в тюрьмах с марта и июля 2019 года, еще одна – с августа 2017 года. Их приговорили к 12-14 годам лишения свободы, но они могли еще 20 января вернуться на родину, в семьи и к родным", – отметил Мулык.

Однако, подчеркнул эксперт, надо только разрешить Медведчуку поехать на КПВВ и привезти их.

"Но нет, благодаря уже вкрай завравшейся тупой украинской омбудсменше Денисовой, бедные женщины стали жертвами политических амбиций власти и я теперь уже сомневаюсь, что Киев хоть как-то хочет вернуть своих гражданок домой…. Но это и неудивительно – на судьбу украинцев нынешней власти давно уже начхать.

Власти остается только врать. Надеюсь, её телеграм-канал закроют за враньё. А украинки вернутся домой", – добавил Мулык.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 294

Все по теме:

Донбасс, Людмила Денисова, ОРДЛО, Влад Мулык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
03 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
04 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
05 Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ объявило в розыск бывшего главного налоговика Украины Верланова
НАБУ объявило в розыск бывшего главного налоговика Украины Верланова
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В Италии на фоне споров про COVID-19 уходит глава правительства
В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть
В изюмском горсовете подрались депутаты: видео попало в сеть
Грозит всего пять лет: полиция взялась за дело об издевательстве над детьми в Харькове
Грозит всего пять лет: полиция взялась за дело об издевательстве над детьми в Харькове
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь