Ермак пригрозил "слугам" лишением доплат, если они не проголосуют за Витренко, - блогер

Глава Офиса президента Андрей Ермак пригрозил депутатам из «Слуги народа» лишить их ежемесячного «поощрения» в виде 20-30 тысяч долларов, если те не проголосуют за назначение Юрия Витренко на пост министра энергетики. Об этом в своем блоге на сайте «Корреспондент» написал блогер Никита Варламов.

По его словам, «Слуги народа» получили в январе всего по 5-6 тысяч долларов доплат. Остальное, уточнил блогер, будет выплачено после голосования за Витренко.

«Глава Офиса президента Андрей Ермак устал уговаривать отдельные группки "монолитной" (три ха-ха) фракции «слуг» голосовать так, как ему нужно. И он задействовал последний аргумент: деньги. Не секрет, что зе-депутаты каждый месяц получали пухленький конверт с зелеными бумажками «за лояльность». Но в этом месяце, вместо 20-30 тысяч долларов, депутаты получили всего… 5-6 тысяч. А все из-за того, что депутаты уперлись рогом и ни в какую не хотят поддерживать кандидатуру Витренко на пост министра энергетики. Это ж как надо было довести Ермака, чтобы он пошел ва-банк, поставив ультиматум: кто в четверг не захочет быть "зеленой кнопочкой" – положит зубы на полку», - отметил Варламов.

Он также добавил, что по слухам, на Витренко есть только 210 голосов при необходимых 226.

«В принципе, 16 голосов всегда можно добрать за счет послушной и всегда готовой группы "Довира". Вот теперь посмотрим, кто захочет вернуть свои «честно заработанные» 30 тысяч долларов, а кто готов жить «на одну зарплату», - резюмировал блогер.