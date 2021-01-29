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В украинский парламент проходят 5 партий, рейтинг возглавила "Оппозиционная платформа - За жизнь" – западные социологи

В украинский парламент проходят 5 партий, рейтинг возглавила "Оппозиционная платформа - За жизнь" – западные социологи
08:29 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 22-26 января 2021 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (21,9%). Также в следующий состав украинского парламента попала бы «Европейская солидарность» (15,9%), ВО «Батькивщина» (12,5%), партия действующего Президента Украины «Слуга народа» (12,3%) и «Партия Шария» (5,2%).

Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,4%), «Сила и честь» (2,8%), «За будущее» (2,6%), «Гражданская позиция» (2,5%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,2%), ВО «Самопомощь» (1,9%), «Голос» (1,4%), «Оппозиционный блок» (1,0%), «Народный фронт» (1,0%), ВО «Свобода» (0,8%) и «Национальный корпус» (0,6%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 22-26 января 2021 года. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2,024 человека. Вероятная погрешность – 2,2%.

 

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Верховная Рада, Оппозиционная платформа - За жизнь.
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