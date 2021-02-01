Медведчук обошел Порошенко в альтернативном опросе "Соцмониторинга"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук опережает экс-Президента лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенка в альтернативном соцопросе центра "Социальный мониторинг", который показал также вероятный успех на выборах Владимира Зеленского и Юрия Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Это первый соцопрос, в котором параллельно были представлены два списка претендентов, – в одном ОПЗЖ представлял сопредседатель партии Юрий Бойко, во втором – Виктор Медведчук, остальные претенденты не менялись.

Согласно этому опросу во второй тур в обоих случаях выходят действующий Президент Владимир Зеленский и представитель ОПЗЖ, а третье место занимает Порошенко.

В итоге Порошенко проигрывает не только Юрию Бойко, что уже традиционно для соцопросов, но и Виктору Медведчуку.

В первом случае Зеленский набирает 24,8%, Бойко – 18,4%, Порошенко 15,6%, во втором случае у Зеленского 25,6%, у Медведчука – 15,5%, у Порошенко – 15,2%.

В итоге опросы показали, что ОПЗЖ во главе с Бойко набирает больше, чем если бы ее возглавил Медведчук. Бойко выигрывает у Порошенко намного более уверенно – на 2,8 п.п, тогда как Медведчук – только на 0,3 п.п, что находится в пределах погрешности опроса, которая составляет 1,9%.