Скачать
Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Радоваться рано: сработают ли санкции против Козака и каналов Медведчука
Радоваться рано: сработают ли санкции против Козака и каналов Медведчука
Украина взялась за самолеты Медведчука, годами летавшие напрямую к Путину - СМИ
Украина взялась за самолеты Медведчука, годами летавшие напрямую к Путину - СМИ
Запад против не будет: что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому
Запад против не будет: что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому
ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского
ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского

Запад против не будет: что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому

Запад против не будет: что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому
Обновлено 11:43 Сегодня Телеграф РБК

Подписание президент Украины Владимиром Зеленским указа о введении в силу решения СНБО по санкциям против Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone может означать начало борьбы с олигархами в Украине. Ведь своим ходом глава государства фактически нанес удар по ближайшему соратнику Виктора Медведчука – лидера партии "ОПЗЖ" и кума Путина. Такое мнение высказал "Телеграфу" эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

"Далее подобные удары могут пойти по Коломойскому, по Фирташу, – прогнозирует аналитик. – Безусловно, это политическое решение, которое согласовано с западными партнерами, прежде всего, с американцами. Запад точно не будет против. И не посчитает это "наступлением на свободу слова". Он выступает за то, чтобы руководство Украины избавилось от олигархического влияния. Да и самого Зеленского, понятно, раздражает риторика каналов, которые дискредитируют его, постоянно поливают грязью".

К тому же, отмечает Анатолий Октисюк, тему можно удачно продать патриотической аудитории: мол, "смотрите, я сделал то, чего не смог сделать Порошенко".

"К тому же, можно получить под управление телеканалы по схеме, как ранее сделали с медиахолдингом Курченко. И избавиться от критиков. В плане политической конкуренции – выгодно, – отмечает Анатолий Октисюк. – Что касается законности… Закон в Украине – у того, кто при власти. И никто не сможет противодействовать Зеленскому, если у него есть поддержка Запада, а также подконтрольные силовые структуры, свое правительство и какое-никакое большинство в Раде"

Отметим, что украинская общественность бурно встретила решение президента Владимира Зеленского о вводе санкций СНБО против соратника Виктора Медведчука и ряда телеканалов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 312

Все по теме:

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, ЗИК, "112 Украина", Newsone, Тарас Козак, Телеканалы Медведчука.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Навальный нарисовал жене сердечко на стекле и перестал улыбаться: видео прощания из суда
02 Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание
03 А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
04 Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)
05 "Беспредельщики": Козак и каналы Медведчука собираются продолжать работу после санкций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский готовится менять Шмыгаля: кого посадят в кресло премьера
Зеленский готовится менять Шмыгаля: кого посадят в кресло премьера
Не цензура, а диктатура: как росСМИ и скандальные украинцы восприняли блокировку каналов Медведчука
Не цензура, а диктатура: как росСМИ и скандальные украинцы восприняли блокировку каналов Медведчука
Виновник пожара в &quot;Эпицентре&quot; отомстил владельцу за якобы продажу замороженных детских ушей (видео)
Виновник пожара в "Эпицентре" отомстил владельцу за якобы продажу замороженных детских ушей (видео)
&quot;Закончился воздух... Бл**ь, ищи выход!&quot; Появилась запись последних слов пропавших на пожаре спасателей в РФ
"Закончился воздух... Бл**ь, ищи выход!" Появилась запись последних слов пропавших на пожаре спасателей в РФ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь