Запад против не будет: что стоит за закрытием в Украине каналов Медведчука и зачем это Зеленскому

Подписание президент Украины Владимиром Зеленским указа о введении в силу решения СНБО по санкциям против Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone может означать начало борьбы с олигархами в Украине. Ведь своим ходом глава государства фактически нанес удар по ближайшему соратнику Виктора Медведчука – лидера партии "ОПЗЖ" и кума Путина. Такое мнение высказал "Телеграфу" эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

"Далее подобные удары могут пойти по Коломойскому, по Фирташу, – прогнозирует аналитик. – Безусловно, это политическое решение, которое согласовано с западными партнерами, прежде всего, с американцами. Запад точно не будет против. И не посчитает это "наступлением на свободу слова". Он выступает за то, чтобы руководство Украины избавилось от олигархического влияния. Да и самого Зеленского, понятно, раздражает риторика каналов, которые дискредитируют его, постоянно поливают грязью".

К тому же, отмечает Анатолий Октисюк, тему можно удачно продать патриотической аудитории: мол, "смотрите, я сделал то, чего не смог сделать Порошенко".

"К тому же, можно получить под управление телеканалы по схеме, как ранее сделали с медиахолдингом Курченко. И избавиться от критиков. В плане политической конкуренции – выгодно, – отмечает Анатолий Октисюк. – Что касается законности… Закон в Украине – у того, кто при власти. И никто не сможет противодействовать Зеленскому, если у него есть поддержка Запада, а также подконтрольные силовые структуры, свое правительство и какое-никакое большинство в Раде"

Отметим, что украинская общественность бурно встретила решение президента Владимира Зеленского о вводе санкций СНБО против соратника Виктора Медведчука и ряда телеканалов.