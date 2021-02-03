Зеленский и Баканов сделали СБУ машиной для заработка "черных" денег – СМИ

В СБУ на днях произошел громкий скандал, который вскрыл деградацию спецслужбы, коррупцию, "крышевание" контрабанды, различных теневых схем по отмыванию "грязных" денег. Все это не только не было уничтожено при Владимире Зеленском, но расцвело с новой силой. Он и его команда несут за это персональную ответственность, поскольку не только не боролись с этими явлениями, но и поощряли их. Об этом говорится в статье Mignews.

22 января в Киеве задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Якобы он, а также бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный организовали попытку заказного убийства друга председателя СБУ Ивана Баканова - начальника Главного управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Если при Порошенко СБУ стреляла по офисам телеканалов и покрывала преступления праворадикалов, то при Зеленском силовики истребляют сами себя. Но зачем?

За скандальной историей с заказным убийством кроется война различных групп влияния за контроль над криминально-коррупционными потоками. Об этом говорят как фигуранты скандала, так и эксперты.

В своем телеграм-канале Нескоромный назвал задержание Расюка провокацией главы СБУ Ивана Баканова, близкого друга Зеленского.

"Любуясь видами одного немецкого городка, планирую в ближайшие дни обнародовать информацию о даме сердца Баканова, которая живет в Москве, по которой он тоскует и которая является инструментом шантажа со стороны ФСБ. Кроме того, я сообщу о том, кто получает откаты и "дивиденды" на "Большом строительстве", о родственных связях Ермака в России и истинные причины, почему был сорван обмен пленными", - заявил Нескоромный.

Сам Нескоромный, которого "бакановцы" обвиняют в попытке заказного убийства, фигура весьма скандальная. Его семья тесно связана с Россией - жена гражданка Российской Федерации, также журналист Юрий Бутусов утверждает, что российское гражданство имеют и трое детей.

Нескоромный - родом из Луганска, но он не является участником АТО, поскольку в ходе войны неоднократно отказывался выезжать на фронт. Однако Этот факт не помешал во время войны сделать Нескоромному блестящую карьеру уже при президенте Зеленском. В июле 2019-го Нескоромный был назначен на пост зампреда СБУ, а ноябре 2019-го он был назначен президентом Владимиром Зеленским на второй по значимости пост в СБУ - первый заместитель главы СБУ - начальник главного управления по борьбе с коррупцией. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.

Детально подоплеку происходящих в СБУ событий раскрыл украинский журналист Юрий Бутусов. Фактически речь идет о «разборках» внутри групп влияния СБУ за контроль над теневыми потоками - контрабандой, нелегальным бизнесом, возможностью вымогать средства с предпринимателей. При Богдане ответственным за все эти позорные явления являлся Дмитрий Нескоромный. После его увольнения "кураторство" над схемами перешло к другу Ивана Баканова Андрею Наумову. Он за год сделал ошеломляющую карьеру, получив с подачи Зеленского звание бригадного генерала.

"Теперь любые вопросы по таможне, по уголовным делам, все, что надо "порешать", Баканов делает через Наумова. Наумов по сути стал символом коррупции и вседозволенности приближенных к Зеленому и Баканову сотрудников СБУ. Это теперь очень богатый человек, который по своему коррупционному влиянию намного превзошел и Демчину и Семочко при прошлой власти", - пишет журналист Юрий Бутусов.

Эта история уже сейчас однозначно нам всем показывает, что сейчас при Баканове является главной задачей СБУ - борьба за теневые финансовые потоки, устранение конкурентов, в общем, все что угодно, кроме реальных реформ, кроме избавления СБУ от этих коммерческих функций, все что угодно кроме войны, кроме реальных проблем безопасности. Нескоромного на один из высших постов назначил Зеленский, и Наумова на один из высших постов назначил Зеленский, ответственность президента за эти криминальные войны очевидна - это борьба за большие теневые деньги, добавляет Бутусов.

Удивительно, но в тексте подозрения, которое СБУ выдвинула Расюку, нет упоминания имени Нескоромного, что может опять же таки свидетельствовать о банальной попытке передела коррупционных схем. При этом экс-замглавы СБУ Виктор Ягун отмечает, что налицо деградация спецслужбы и тотальное ее погружение в преступные схемы.