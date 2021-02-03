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Тарас Козак назвал ложью результаты расследования СБУ

Тарас Козак назвал ложью результаты расследования СБУ
22:35 Сегодня Телеграф

Власть Зеленского, которая ввела санкции против трех украинских наиболее рейтинговых каналов, нарушила Конституцию Украины и украинское законодательство, поскольку действие Закона Украины «О санкциях» на них не распространяется. Об этом говорится в заявлении члена политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака.

"Стремясь избежать ответственности за политические преследования, действующая власть распространяет лживую информацию о том, что введение санкций якобы принято «на основании антитеррористического законодательства и расследования».

Заявляю, что эти обвинения являются бредом, высосанным из пальца, и откровенной ложью. Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех «расследований», которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов.

Власть сама это признает. Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, – это все предположения, и могут не совсем соответствовать действительности. Как метко заметил в запрещенном властью Зеленского романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова Фагот: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!»

Это «расследование» является такой же ложью, как обещания Зеленского в Париже, зафиксированные в меморандуме от 9 декабря 2019 года, такой же ложью, как слова украинского Президента, сказанные более года назад, о том, что у правительства есть «интересное решение», которое позволит снизить цену на отопление для населения в два раза. Такой же ложью, как обещание разработать украинскую вакцину или завезти в Украину 8 миллионов доз вакцины по программе COVAX. Удивительно, что отдельные европейские чиновники до сих пор не поняли, с каким лжецом и профессиональным лицедеем они имеют дело", - сказано в заявлении.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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