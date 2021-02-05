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Тарас Козак: "Требую от ЦПК прекратить публикацию непроверенной информации"

Тарас Козак: "Требую от ЦПК прекратить публикацию непроверенной информации"
20:08 Сегодня Телеграф

Народный депутат от фракции ОПЗЖ Тарас Козак прокомментировал информацию СМИ о связи с так называемыми "ДНР"/"ЛНР" и назвал ее недостоверной.

Напомним, 4 февраля юрист, исполнительный директор и член правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк в своем блоге на "Украинской правде" опубликовала статью под заголовком "Тарас Козак связан с ''ЛНР/ДНР" через свой кипрский оффшор с 2014 года".

"Учитывая это, пользуясь определенным ст. 277 ГК Украины правом на ответ, отмечу вот что. Приведенная в статье информация о моей так называемой "связи с ЛДНР" такова, что не соответствует действительности (недостоверная) и нарушает мои личные неимущественные права тем, что бездоказательно обвиняет меня в противоправных действиях, за которые законодательством Украины установлена уголовная ответственность. В то же время эта информация является неоднозначной и манипулятивной вследствие искажения автором фактов и искажения обстоятельств", - заявил Тарас Козак.

Публикацию данной информации нардеп называет ложью и считает причастными к ее появлению действующую власть и СБУ. Целью появления публикации Тарас Козак видит дискредитацию его лично и политсилы, которую он представляет и которую поддерживает значительная часть украинских избирателей.

"Домыслы Каленюк оскорбляют мою честь, достоинство и деловую репутацию как государственного деятеля", - говорится в заявлении нардепа.

Козак называет опубликованную информацию недостоверной и требует остановить распространение дискредитационных материалов относительно него.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Донбасс, ЦПК, Тарас Козак.
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