Вопросы Донбасса и Крыма на референдуме: почему предложение Кравчука как минимум странное

Предложение первого президента Украины, председателя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука провести всеукраинский референдум по вопросам, касающимся оккупированных территорий Донбасса и Крыма, вызвало немало вопросов. "Телеграф" поинтересовался у главы Центра исследования социальных перспектив Донбасса, одного из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергея Гармаша, стоит ли выносить на всенародное обсуждение вопросы об оккупированных территориях

"Не понимаю смысла выносить на референдум вопрос по поводу будущего временно оккупированных территорий. Все ответы есть в Конституции Украины. И Крым, и ОРДЛО – это наша земля. Вынесение же подобных вопросов на референдум будет деструктивным. Позволит развить ненужные политические дискуссии вокруг территориальной целостности, что давно закреплено законами, Конституцией и не должно подвергаться сомнению", – подчеркивает Сергей Гармаш.

По его мнению, своим предложением Леонид Кравчук, скорее всего, хотел прекратить политические спекуляции некоторых политсил, которые подвергают сомнению статус Донбасса и Крыма как украинских территорий.

"На мой взгляд, политиками, которые расшатывают страну, сомневаются в необходимости сохранения целостности Украины, говорят о необходимости отсоединения Донбасса, должна заниматься СБУ", – говорит Сергей Гармаш.

Он также считает, что нельзя выносить на референдум Минские соглашения.

"Они не легитимизрованы нашим парламентом. Это не международный договор. И точно не нужно легитимизировать их с помощью референдума, – уверен Сергей Гармаш. – К тому же, выносить на всеукраинский референдум можно лишь один вопрос, а ответ может быть только "ДА" или "НЕТ". Как, а главное – зачем – формулировать вопрос, чтобы на него так ответить? Подчеркиваю, вопрос Донбасса и Крыма урегулирован Конституцией Украины. Это – наша земля. И ничто это не изменит. И мы будем за нее сражаться – и за столами переговоров, и на поле боя".

Широкое обсуждение резонансного закона о всеукраинском референдуме продолжается. О том, почему такой инструмент, как референдум, важен, и как его можно использовать в ракурсе вопросов войны и мира, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Также стало известно, какие вопросы украинцы смогут рассматривать на местном референдуме.