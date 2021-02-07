В Киеве "обнесли" квартиру "правой руки" Козака

В Печерском районе Киева неизвестные ограбили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости" Алексея Семенова, куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" в связи с введением санкций против их собственника Тараса Козака.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, в субботу, 6 февраля, в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки, произошла кража. Подобрав ключ, воры вынесли из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент – 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.

При этом, заместитель министра МВД Антон Геращенко подтвердил нашему телеграм-каналу факт ограбления квартиры генпродюсера холдинга "Новости" Алексея Семенова.

Напомним, в среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз. Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив, что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".