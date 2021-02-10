Международная федерация журналистов осудила решение Зеленского закрыть "каналы Медведчука"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал лицензии на вещание трех телеканалов, что является беспрецедентным шагом, который, по его словам, направлен на борьбу с распространением пропаганды, представляющей угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает своим читателям испанское новостное агентство Europa Press, основанное в 1957 году.

Эта мера, информирует агентство, затрагивает каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащие народному депутату Украины Тарасу Козаку, который попал под санкции украинских властей за его предполагаемые отношения с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«ОПЗЖ отреагировала на закрытие, объявив о начале процедуры импичмента Зеленскому в парламенте. Партия даже пригрозила заблокировать парламентскую деятельность. Сами каналы также против этой меры, выступив с совместным заявлением, в котором они обвинили Президента в сведении счетов со СМИ, не имеющими к нему отношения. Помимо лицензий, телеканалы также остаются без своих прав на частоты и без каких-либо счетов», – пишет Europa Press.

Со своей стороны, продолжает информационный ресурс, правительство России осудило решение Зеленского и подчеркнуло, что оно нарушает международные нормы и стандарты, а также свободу прессы.

«Мы можем только осудить действия украинских властей», – приводит агентство слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Международная федерация журналистов, сообщает Europa Press, также осудила решение Зеленского, которое она охарактеризовала как внесудебный и политически мотивированный запрет и явную атаку на свободу прессы и призвала украинские власти срочно отменить запрет и уважать право на свободу информации и выражения мнения.

«Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие является произвольным, подчеркнув, что это действие неприемлемо в условиях демократии. Также он сказал, что это ставит под угрозу работу сотен сотрудников», – резюмирует Europa Press.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал политик.

Также Медведчук отметил, что украинцам стоит задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.