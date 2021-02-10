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Международная федерация журналистов осудила решение Зеленского закрыть "каналы Медведчука"

Международная федерация журналистов осудила решение Зеленского закрыть "каналы Медведчука"
19:29 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отозвал лицензии на вещание трех телеканалов, что является беспрецедентным шагом, который, по его словам, направлен на борьбу с распространением пропаганды, представляющей угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщает своим читателям испанское новостное агентство Europa Press, основанное в 1957 году.

Эта мера, информирует агентство, затрагивает каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK, принадлежащие народному депутату Украины Тарасу Козаку, который попал под санкции украинских властей за его предполагаемые отношения с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«ОПЗЖ отреагировала на закрытие, объявив о начале процедуры импичмента Зеленскому в парламенте. Партия даже пригрозила заблокировать парламентскую деятельность. Сами каналы также против этой меры, выступив с совместным заявлением, в котором они обвинили Президента в сведении счетов со СМИ, не имеющими к нему отношения. Помимо лицензий, телеканалы также остаются без своих прав на частоты и без каких-либо счетов», – пишет Europa Press.

Со своей стороны, продолжает информационный ресурс, правительство России осудило решение Зеленского и подчеркнуло, что оно нарушает международные нормы и стандарты, а также свободу прессы.

«Мы можем только осудить действия украинских властей», – приводит агентство слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Международная федерация журналистов, сообщает Europa Press, также осудила решение Зеленского, которое она охарактеризовала как внесудебный и политически мотивированный запрет и явную атаку на свободу прессы и призвала украинские власти срочно отменить запрет и уважать право на свободу информации и выражения мнения.

«Генеральный секретарь IFJ Энтони Белланжер добавил, что закрытие является произвольным, подчеркнув, что это действие неприемлемо в условиях демократии. Также он сказал, что это ставит под угрозу работу сотен сотрудников», – резюмирует Europa Press.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным. 

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал политик.

Также Медведчук отметил, что украинцам стоит задуматься над тем, что во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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