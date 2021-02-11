СМИ выясняли, кто заставил министра Малюську встать на сторону рейдеров рынка "Столичный"

Министр юстиции Украины Денис Малюська признался, что на него оказывала давление некая "вип-персона" с требованием принять сторону застройщицы Молчановой и ее бизнес-партнера Раймондаса Туменаса (который владеет в Украине также сетью супермаркетов "Новус"), пытающихся отобрать рынок "Столичный" у его законных владельцев. По данным OBOZREVATEL, этой загадочной персоной является народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, известный также как "Коля Оболонский", который последовательно отстаивает интересы рейдеров крупнейшего рынка сельхозпродукции в Украине.

Об этом пишет "Обозреватель".

Поздно вечером 9 февраля министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Фейсбук впервые высказался по поводу обвинений в свой адрес в том, что министр якобы покрывает рейдеров "Столичного". Именно в этом Малюську обвиняют организаторы регулярных пикетов под Минюстом, представляющихся активистами "Правого сектора", – и фактически требуют отмены законного решения Офиса противодействия рейдерству по рынку "Столичный". Впрочем, причиной, заставившей министра прервать молчание, стали не эти пикеты, а то, что "активисты" вечером 9 февраля приехали к дому Малюськи, где находились его жена и дети, жгли файеры у ворот и скандировали лозунги с нецензурной бранью.

Сейчас пикетчики де-факто вмешались в спор, который происходит между двумя совладельцами рынка "Столичный" – мажоритарным акционером этого предприятия, бизнесменом Александром Стельмахом (77,5% акций) и миноритарным акционером, владелицей крупной строительной компании "Столица Групп" Владой Молчановой (22 55% акций). Причем требуют они принятия решений в пользу последней. В частности, после того, как Офис противодействия рейдерству принял решение, которым "откатил" назад внесенные в реестр прав собственности изменения, в результате которых подконтрольная Молчановой фирма "Спецстрой-Монолит" якобы по ипотечному договору завладела имуществом рынка "Столичный" стоимостью более 300 млн грн.

Малюська рассказал: ОПР дважды отменял незаконное внесение изменений в реестр права собственности в пользу Молчановой и Туменаса. Ведь на объект недвижимости, которым пыталась завладеть подконтрольная им компания, пока наложено судебное обременение. Поэтому никаких действий, в том числе и регистрационных, с ним проводить нельзя, пока этого не позволит суд.

Министр напомнил, что первая попытка компаниями Молчановой захватить павильон "Овощи-Фрукты" состоялась 14 декабря 2020 года. Тогда государственный регистратор выбросил из ЕГР информацию о судебном обременении, а частный нотариус мгновенно оформил переход права собственности к "Спецстрой-Монолиту". Однако уже 15 декабря Офис противодействия рейдерству отменил противоправные изменения в реестре.

17 декабря ситуация повторилась – с участием уже других регистратора и нотариуса. А 18 декабря изменения были отменены Офисом противодействия рейдерству.

Третий раз схему попытались повторить с определенными новшествами: частный исполнитель удалил из реестра прав на недвижимость информацию об аресте суда, государственный регистратор под видом "внесудебного взыскания на ипотеку" (вопреки договору ипотеки, который такой возможности не предусматривал) сменил владельца недвижимости. А в завершение частный нотариус оформил переход собственности на другого нового владельца, который сразу же передал "добросовестно приобретенный" объект в аренду. И это решение в конечном итоге, изучив все обстоятельства дела, Офис противодействия рейдерству также отменил.

Примечательно, что государственные регистраторы и нотариусы, которые были задействованы в откровенно рейдерских схемах и фактически совершили преступление, отделались, по словам министра, лишением доступов к госреестрам сроком на 3 месяца. Не вылетели из профессии с "волчьим билетом", не понесли уголовную ответственность, как это было бы с ними в любой цивилизованной европейской стране – а просто ушли на "каникулы" на 3 месяца. По завершении которых они снова смогут делать то же, что и делали. И послушно выполнять любые прихоти рейдеров.

Но самое интересное, что в своем посте Малюська вспоминает, что к нему несколько раз подсылали некую загадочную "вип-персону", которая пыталась заставить министра повлиять на Офис противодействия рейдерству, чтобы его члены "закрыли глаза" на бесчинства в стиле 1990-х и действия "черных регистраторов".

Фамилию этой загадочной "вип-персоны" Малюська не назвал. Однако OBOZREVATEL, проанализировав всю информацию по противостоянию вокруг "Столичного", пришел к выводу, что давить на министра, с высокой долей вероятности, мог народный депутат от "Слуги народа", владелец ресторана "Велюр" Николай Тищенко. Именно он, по данным ряда не связанных между собой источников, лично "крышует" Молчанову и помогает ей "рейдерить" крупнейший рынок сельскохозяйственной продукции в Украине. Именно он, по данным, которые OBOZREVATEL получил из достоверных источников, оказывал давление на Минюст в интересах Молчановой. И именно он, утверждают наши источники, требовал у Малюськи не отменять противозаконные действия "черных регистраторов". То есть – пытался заставить министра нарушить законодательство и фактически стать на сторону рейдеров "Столичного", не отменив незаконные действия регистраторов и нотариусов.

Малюська, как известно, на давление не поддался, за что и получил так называемых представителей ПС сначала под стенами министерства, а затем – и у своего дома, где они пугали семью и соседей главы Минюста.

OBOZREVATEL обращается в правоохранительные и антикоррупционные структуры Украины с требованием навести порядок в стране и остановить тревожную практику, когда рейдеры, нарушая все возможные законы, пытаются "отжимать" бизнес с помощью "черных регистраторов", физических налетов, давления проплаченных активистов и лоббистов с депутатским мандатом. Мы призываем правоохранительные органы проверить нашу информацию о давлении на министра юстиции со стороны народного депутата от правящей партии Николая Тищенко – и дать использованию им своего политического положения для влияния на Минюст и участия в рейдерском захвате крупного предприятия надлежащую оценку. Надворе – 2021 год. И применение худших методов и практик времен 1990-х под прикрытием депутатского мандата недопустимо и должно повлечь за собой наказание.

Ни отдельные депутаты, вступившие в сговор с рейдерами, ни улица не могут подменять собой закон. И задача правоохранительных органов заключается в обеспечении выполнения законов всеми гражданами Украины независимо от состояния, партийной принадлежности или депутатской неприкосновенности.

Мы также призываем министра юстиции Дениса Малюську поступить так, как он должен поступить и по закону, и по совести. Не ограничиваться намеками, а написать заявление в МВД о попытках давления на него с требованием принять неправомерное решение. С фамилией лица, которое оказывало такое давление, и с деталями требований, которые выдвигались.

Потому что, как отметил в своем посте сам Малюська, "с этим надо что-то срочно делать".