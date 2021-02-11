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Американское СМИ перепечатывают заявление Медведчука о незаконном запрете телеканалов

Американское СМИ перепечатывают заявление Медведчука о незаконном запрете телеканалов
16:14 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский запретил вещание трех украинских телеканалов. По словам главы государства, данный указ был подписан с целью пресечения кремлевской пропаганды.

Об этом 3 февраля сообщил американский еженедельник Barron's, выпускаемый Dow Jones & Company.

«Кремль осудил запрет, а посольство США в Киеве высоко оценило этот шаг, который, считают в посольстве, поможет "противодействовать злонамеренному влиянию России". Запрет вступил в силу рано утром в среду после того, как Зеленский издал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и восьми его компаний, включая три телеканала», – информирует своих читателей сайт.

В постановлении, сказано далее в материале, принятом поздно вечером во вторник (2 февраля. – Ред.), не упоминается причина запрета, но Зеленский позже написал в Twitter: «Санкции – это трудное решение. Украина решительно поддерживает #FreedomOfSpeech. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором».

Barron's уточняет, что запрещенные телеканалы выступили против политических репрессий в отношении неугодных СМИ.

«Ситуация в стране не улучшится, если Зеленский закроет "нежелательные" каналы, говорится в их совместном заявлении. Медведчук заявил журналистам, что запрет незаконен. Он сказал, что "согласно украинскому законодательству, санкции не могут применяться к украинским гражданам и компаниям», – сообщает информационный ресурс, добавляя, что «бывший комик Зеленский» пришел к власти в 2019 году с обещаниями прекратить войну на Востоке Украины, однако его неспособность быстро выполнить это обязательство привела к резкому падению рейтингов его и его правящей партии.

Также эту новость перепечатали азиатские СМИ:

Indopremier (Индонезия) и Macaubusiness (Китай).

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что введение Президентом Украины Владимиром Зеленским санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является абсолютно незаконным.

«Зеленский мечтает зачистить информационное поле, как ему советует его окружение, чтобы информационное общение Президента с украинским народом проходило на интеллектуальном уровне детского сада, под елочкой, когда Президент вещает, а благодарная аудитория внимает ему? Желает свести общение к "прикольным видосикам"? Такого не будет! Так не выйдет! Людям нужны ответы на волнующие их вопросы – о тарифах, вакцине, мире на Донбассе, заработной плате, пенсиях и многом другом», – сказал политик.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Украина, Россия, СМИ, Телеканалы, Владимир Зеленский.
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