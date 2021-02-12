Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов

Действия украинских властей, закрывших три оппозиционных телеканала, противоречат обязательствам страны и Европейской конвенции по правам человека.

Об этом заявила Джессика Ни Мхайнин (Jessica Ní Mhainín), старший специалист по политическим исследованиям и адвокации организации Index on Censorship.

"Index on Censorship крайне обеспокоен решением президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Украинские власти обязаны выполнять Европейскую конвенцию по правам человека, в которой указывается, что любые ограничения или санкции, связанные со свободой выражения мнений, должны определяться законом. В то же время действия президента Зеленского выглядят внесудебными и политически мотивированными. Отсутствие официального обоснования запрета вызывает дополнительную озабоченность, поскольку такое решение должно обязательно быть предметом широкого общественного изучения и обсуждения", – рассказала правозащитник корреспонденту Капитала.

Напомним, во вторник, 2 февраля, СНБО ввел санкции против Тараса Козака, "правой руки" олигарха Виктора Медведчука. В среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз. Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента. Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".