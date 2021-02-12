Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Штормы, ограничения на дорогах и почти метровые снежные завалы: что сейчас творится с погодой в Украине
Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины
Порошенко теряет образ "суперпатриота": как запрет каналов Медведчука ударил по пятому президенту Украины
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)
Взрывы на военных складах в Сватово: спустя 5 лет назвали первых подозреваемых (видео)

Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов

Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов
12:28 Сегодня Телеграф

Действия украинских властей, закрывших три оппозиционных телеканала, противоречат обязательствам страны и Европейской конвенции по правам человека.

Об этом заявила Джессика Ни Мхайнин (Jessica Ní Mhainín), старший специалист по политическим исследованиям и адвокации организации Index on Censorship.

"Index on Censorship крайне обеспокоен решением президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Украинские власти обязаны выполнять Европейскую конвенцию по правам человека, в которой указывается, что любые ограничения или санкции, связанные со свободой выражения мнений, должны определяться законом. В то же время действия президента Зеленского выглядят внесудебными и политически мотивированными. Отсутствие официального обоснования запрета вызывает дополнительную озабоченность, поскольку такое решение должно обязательно быть предметом широкого общественного изучения и обсуждения", – рассказала правозащитник корреспонденту Капитала.

Напомним, во вторник, 2 февраля, СНБО ввел санкции против Тараса Козака, "правой руки" олигарха Виктора Медведчука. В среду, 3 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что решение о введении запрета на вещание "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" было тяжелым, но необходимым в информвойне "за правду и европейские ценности". А глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией. Кроме того, введение санкций против Козака поддержали США и Европейский союз.  Соединенные Штаты заявили, что "все должны работать вместе", чтобы дезинформацию не использовали  "как оружие в информационной войне" против Украины. А в ЕС высказали свое одобрение пока неофициально. В свою очередь, руководство каналов  отреагировало на санкции и заявило о незаконном решении президента.  Также известно, телеканалы намерены бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Отметим, что большинство украинцев также поддержали запрет на вещание телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, предложив принять аналогичное решение по телеканалам "Наш" и "Интер". А секретарь СНБО Алексей Данилов косвенно поддержал желание украинцев, отметив. что таких каналов как "112 Украина", NewsOne и ZIK в Украине "очень много".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 266

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский маньяк сбежал из тюрьмы: через три дня его нашли в другой стране (фото)
02 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
03 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
04 В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
05 На юге России прогремел взрыв: обрушились здания, под завалами ищут человека (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Какой еще Московский?&quot; В Киеве требуют ликвидировать Окружной суд за переименование проспекта Бандеры (фото, видео)
"Какой еще Московский?" В Киеве требуют ликвидировать Окружной суд за переименование проспекта Бандеры (фото, видео)
Впервые в Украине народному депутату предъявлено обвинение в &quot;кнопкодавстве&quot;
Впервые в Украине народному депутату предъявлено обвинение в "кнопкодавстве"
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Принесет из южных стран: в Украине может появиться малярия
Появилось видео момента столкновения 133 машин в США с разных ракурсов
Появилось видео момента столкновения 133 машин в США с разных ракурсов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь