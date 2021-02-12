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Зеленский оконфузился с поздравлением для Китая с Новым годом (фото)

Зеленский оконфузился с поздравлением для Китая с Новым годом (фото)
15:22 Сегодня Телеграф

И снова географическая опечатка в социальных сетях Владимира Зеленского. На этот раз модераторы страницы президента перепутали фотографии столиц азиатских государств.

Конфуз произошел на странице Владимира Зеленского в Twitter. Зеленский поздравил Си Цзиньпиня и народ Китая с Новым годом по восточному календарю, прикрепив фото столицы Непала - Катманду. На фото была изображена площадь Дурбар Сквер, она входит во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Зеленский

Позже пост удалили и опубликовали новый на китайском языке, продублировав перевод вторым твитом.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - указано в сообщении.

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Напомним, пользовали соцсетей и журналисты обратили внимание на то, что в сообщении о визите Зеленского в Латвию сначала она была названа "Республикой Литвой", а затем "Республикой Латвией", хотя официально страна называется "Латвийская Республика"

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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КНР, Китайский новый год, Владимир Зеленский.
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