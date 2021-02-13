Ермак оценил шансы Витренко с третьей попытки попасть в Кабмин

Глава Офиса президента Андрей Ерак предположил, что за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики удастся проголосовать в третий раз и назвал его лучшим кандидатом на эту должность.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью Тиграну Мартиросяну на канале "Украина".

"Не исключаю, что будет третья попытка. Надеюсь, могу сказать с большой долей вероятности, что третья попытка голосования в Верховной Раде по его поводу станет успешной", – сказал Ермак, отметив, что Кабмин продолжит консультации для того, чтобы третья попытка была успешной.

По словам главы ОПУ, Витренко как никто другой подходит для этой должности, поскольку он, как минимум, "не будет зависим, что важно, ни от каких финансовых групп" и как максимум, сильный министр.

Как сообщал "Телеграф", первое голосование за назначение Витренко министром энергетики состоялось 17 января. Не хватило 40 голосов (за проголосовало 186 депутатов). После чего его назначили исполняющим обязанности министра энергетики.

28 января состоялось повторное голосование, но депутаты снова провалили назначение. За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

Для справки

Юрий Витренко в 2018–2020 годах занимал пост директора "Нафтогазу". Также принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В январе 2021 года он заявил, что Украине было бы выгодно покупать российский газ у независимых от Газпрома компаний и разблокировать транзит газа из Средней Азии.