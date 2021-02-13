Германия выйдет из Минских соглашений, но в бой за Донбасс могут вступить США: озвучен прогноз

Шесть лет назад, 12 февраля 2015-го, был подписан Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола (т.н. вторые «Минские соглашения» или «Минск-2»). Конфликт в последнее время обострился.

Почему договоренности не помогли урегулировать ситуацию? Есть ли будущее у «Минска»? Какой формат может прийти ему на смену и стать более результативным? «Телеграф» разбирал ситуацию с руководителем Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорем Чаленко.

«Очередную годовщину второго «Минска» мы встречаем с неутешительным результатом. Хотя нельзя не отметить, что он позволил стабилизировать активные боевые действия в районе линии разграничения, что перевело конфликт в фазу позиционной войны. Тем не менее, с момента подписания вторые Минские соглашения были обречены», - уверен Игорь Чаленко.

По его мнению, главные стороны в конфликте – Россия и Украина не ставили перед собой первостепенную задачу урегулирования кризиса исходя из компромисса.

«Кремль с позиции силы смог пролоббировать такой порядок договоренностей, который в случае беспрекословной реализации объективно не мог устроить Киев. Даже сейчас стороны не пришли к взаимному согласию, что должно быть первоочередным для урегулирования на Донбассе – политический блок либо сфера безопасности», - отмечает руководитель ЦАС.

Он подчеркивает, что как прошлая украинская власть в 2016 году, так и нынешняя ищут поддержки в вопросе разработки «Дорожной карты» имплементации Минских соглашений либо их обновления.

«Более того, Киевом генерируются новые предложения, такие как законопроект о переходном режиме, «план Кравчука», расширение переговорного процесса за счет крымской проблематики, - говорит Игорь Чаленко. – В свою очередь, Кремль также демонстрирует свою активность, систематически работая над субъективизацией т.н. «народных республик», публикуя план возврата оккупированных территорий Донбасса Украине из 15 пунктов и т.д.».

Очевидно, что встречи Нормандской четверки на уровне советников не приносят того результата, на который все рассчитывают, считает эксперт.

«Как по мне, Германия и Франция откровенно устали от этой темы. Потому занимают пассивную роль в данном процессе. Масла в огонь недоверия между Киевом и Москвой подливают явные попытки Кремля принимать участие во внутриукраинской политической игре», отмечает Игорь Чаленко.

По его мнению, если Минские соглашения в дальнейшем останутся незыблемыми и Киев не уступит, тогда вся суть процесса сведется к ритуалу продолжения санкционного давления против РФ.

«Потому мы вместе обязаны искать новые подходы и новые форматы переговоров для достижения реальных результатов в мирном процессе, - говорит Игорь Чаленко. - Конечно, имеют шансы на реализацию расширение Нормандского формата с привлечением США. Этому поспособствует смена власти в Германии в этом году. Не думаю, что новый канцлер захочет взваливать на себя бремя после Ангелы Меркель. Но чтобы такое расширение произошло, российские власти должны дать на это своё согласие. Исходя из охлаждения двусторонних отношений Россия-США после прихода к власти администрации Байдена, такой шаг будет дорого оценен Кремлём. Тем не менее, пробовать стоит, параллельно интенсифицировав работу ТКГ для решения гуманитарных вопросов и дипломатического противодействия будущим обстрелам. Первоочередное задание на сегодня – не дать развернуться «большой войне», чтобы переговорный процесс имел возможность продолжиться, не погружаясь в кому».

Тем временем в ОБСЕ еще раз напомнили России об ответственности за оккупацию Донбасса и аннексию Крыма. Об этом 11 февраля на заседании Постоянного совета высказалась заместитель главы миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан (Courtney Austrian).