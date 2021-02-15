Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский

В связи с шестилетием подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений (Минск-2, который был подписан 12 февраля 2015-го) состоялось заседание Совбеза ООН. Его инициатором была Россия, которая сделала ряд выпадов против Украины. Итоги заседания для «Телеграфа» проанализировал руководитель "Агентства международных исследований", политолог Игорь Соловей.

По мнению эксперта, в части аргументов, которые использовались Россией, Москва демонстрирует "кризис жанра": нагло и агрессивно продавливает свою версию.

"Хотя набор клише давно известен и уже неубедителен, вызывает сомнение и даже злость, - подчеркивает эксперт. - Новым элементом разве стало разве что обвинение постпредом РФ в ООН Василием Небензей партнеров Украины - Германии и Франции "в соучастии в преступлениях на Донбассе". Для Киева это даже хорошо. Если вспомнить недавнее издевательство над представителем ЕС в Москве (речь о визите в столицу РФ верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который был унижен действиями Кремля - делом Навального и высылкой трех европейских дипломатов – ред.), выглядит так, что российские чиновники (и в Кремле, и на уровне ООН) делают всё, чтобы показать свою настоящую преступную сущность".

По словам Игоря Соловья, ошибкой со стороны представителя Украины было называть оккупационные российские войска "незаконными вооруженными формированиями", как и вообще - не вспоминать о требовании их вывода с территории нашего государства, о важности восстановления контроля над неконтролируемым участком границы.

"Тревожным знаком по результатам заседания в ООН можно считать тот факт, что мировое внимание дрейфует в сторону новых вызовов: противодействие пандемии коронавируса, проблемы Беларуси, Навального и другие. А нерешенная украинская боль противостояния с Россией может быть в фокусе внимания мира только тогда, когда Киев сам будет демонстрировать активную, четкую (без двусмысленностей и виляния из стороны в сторону) и наступательную позицию украинской дипломатии в целом и президента в частности - как главного ответственного за внешнюю политику. Одного считывания формальных отчетов о ситуации уже недостаточно", - резюмирует политолог.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что США и Польша могут подключиться к переговорам по Донбассу.