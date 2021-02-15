В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, в котором говорилось, что последние полгода покойного посла Украины в Китае Сергея Камышева "терроризировали увольнением" якобы из-за его близости к Богдану. Кто именно и какое ведомство давило - Богдан не уточнил.

Об этом сообщило "Радиосвобода".

"Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей", - прокомментировал Радио Свобода спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в ведомстве знали Камышева исключительно как профессионала, который самоотверженно служил Украине. Он сделал много для развития украинских отношений с регионами Азии и Ближнего Востока. Потеря такого человека "стала шоком", сообщил представитель.

Радио Свобода обратилось к экс-главе ОП Андрею Богдану с вопросом о том, кто именно, по его данным, давление на Камышева, но ответа пока получить не удалось.

Стоит напомнить, что 14 февраля, скончался посол Украины в Китайской народной республике Сергей Камышев.