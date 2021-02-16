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Перепутала нарратив с диапазоном: "слуга народа" оконфузилась во время всеукраинского форума (видео)

Перепутала нарратив с диапазоном: "слуга народа" оконфузилась во время всеукраинского форума (видео)
10:02 Сегодня Телеграф

В понедельник, 15 февраля, в Киеве стартовал трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Платежка", где знатно оконфузилась народный депутат Украины от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая, которая рассуждая о причинах роста стоимости тарифов после временной потери части Донбасса и Крыма, не смогла связать ни слова.

Об этом можно судить из видео, снятого из форума.

Так, на кадрах видно, как депутат запинается и "бэкает". Большинство из присутствующих даже опустили головы, по всей видимости, не только не понимая, что говорит девушка, но и от стыда. В ходе своей речи она даже умудрилась перепутать слово "нарратив" (то же что и рассказ, - Авт.) со словом "диапазон".

В сети бурно начали обсуждать кадры.

"Депутат от "Слуги Народа" очень "грамотно и четко" объяснила почему растут тарифы!" – смеются Telegram-канале "Харьков LIVE".

Нардеп от Слуги народа Марьяна Безуглая

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!

Напомним, в Киеве начался трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30. Платежка". Второй по счету форум "Украина 30" стартовал в КВЦ "Парковый", он продлится с 15 до 17 февраля. В ходе него участники уже успели обсудить проблемы жилищно-коммунальной сферы, экономики и государственной безопасности.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 804

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Форум, Видео, Марьяна Безуглая, Украина 30.
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