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Кремль не отдаст Донбасс: названа истинная цель Путина в Украине

Кремль не отдаст Донбасс: названа истинная цель Путина в Украине
06:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Россия не вернет Донбасс в условиях политического урегулирования и не обменяет его на Крым, так как Путину нужно расширение "русского мира".

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил нардеп V, VI и VII созывов, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Путинский режим не торгуется по поводу Донбасса. Ошибочны идеи, что Кремль готов вернуть Донбасс при условии эфемерного политического урегулирования с "мятежными регионами" или разменять его на Крым", – отметил Андрей Сенченко.

Политик предположил, что целью Кремля является разрушение украинского государства и расширение жизненного пространства "русского мира" на территорию Украину, возможно, за исключением Галичины.

Андрей Сенченко уверен, что события, которые провоцирует Россия вокруг Донбасса и на внешней арене – это часть гибридной войны против Украины и всего цивилизованного мира.

Полное интервью эксперта читайте в материале "У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Россия, Донбасс, Андрей Сенченко.
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