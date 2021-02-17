АМКУ должен расследовать возможный сговор на энергорынке – депутат "Слуги Народу"

Действия компаний тепловой генерации на предмет возможного сговора должен расследовать Антимонопольный комитет Украины. Об этом в среду, 17 февраля, заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин, выступая на заседании ВР.

Он напомнил, что сейчас 12 энергоблоков ТЭС сейчас находятся в аварийном ремонте. При этом 11 из них принадлежат одной группе компаний.

"Как так получилось, что когда сама тепловая генерация планирует ремонтные работы, они (энергоблоки – ред.) внезапно выпадают в аварийные ремонты в разгар отопительного сезона? Я надеюсь, что кто виноват в этой ситуации – будут разбираться правоохранительные органы", - заявил депутат.

А.Жупанин предположил, что остановка 12 энергоблоков под предлогом необходимости аварийного ремонта связана с желанием искусственно создать дефицит электроэнергии на рынке и таким образом поднять ее цену.

Депутат также предложил парламенту создать специальную комиссию для расследования причин рекордно низких запасов угля на складах украинских тепловых электростанций.

"Недозапас угля один миллион тонн на ТЭС. Они сорвали план накопления угля на своих складах", - подчеркнул он. Из-за отсутствия угля в необходимых объемах госкомпания "Центрэнерго" несет убытки – поскольку вынуждена использовать для производства электроэнергии дорогой природный газ, добавил А.Жупанин.

Ранее сообщалось, что запасов угля на украинских ТЭС хватит еще на несколько дней работы. В этой ситуации только импорт электроэнергии из Беларуси и России позволяет избежать веерных отключений электроэнергии, по словам и.о. министра энергетики Юрия Витренко.