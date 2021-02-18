Советник Ермака указал на промахи Кабмина и оценил возможность его отставки

В связи с растущим недоверием к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к решениям, которые принимает Кабинет Министров в стране задумываются: "есть ли смысл принимать кадровые решения, в том числе менять Кабмин?". В любом случае на данный момент альтернативы данной концепции нет и есть надежда на восстановление доверия к президенту в ближайший год-полтора.

Такое мнение в интервью РБК-Украина озвучил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, вопрос рейтингов, это вопрос ситуативного движения, то есть кривая, которая на самом деле не отображает реальные социальные ожидания от президента. В то же время, в этих социологических замерах есть много спекулятивных элементов.

"В любом случае он лидер и альтернативы его концепции не существует. Потому что все остальное это те же старые альтернативы.

Что касается разочарований, то, безусловно, Украина устала от длительной войны, депрессии и нерешенных фундаментальных вопросов. Это все наслоилось еще и на последствия войны, которые все более тяжело сказываются на нас. Плюс ковидная история. Плюс реформы, та же медицинская, которая оказалась фантастически непродуманной историей", - отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что общество сейчас раздражено и оно должно быть раздражено, потому что хочет получить другое качество государственного сервиса. Оно хочет получить конкретную уверенность в завтрашнем дне.

"Я думаю, что президент в ближайший год-полтора сможет вернуть уверенность в том, что у государства Украина хорошие перспективы. Соответственно вот это разочарование к началу следующего избирательного цикла будет существенно ниже", - говорит советник главы ОП.

Он убежден, что пока не пришло время для "ритуальной жертвы".

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию. В принципе за исключением может каких-то позиций, которые необходимо усилить. В частности, например, у нас на сегодняшний день очень разорванная отраслевая история по министерству энергетики, отсутствие министра…", - считает Михаил Подоляк.

Эксперт уверен, что необходимо более дисциплинировано подходить к исполнению бюджетных показателей. При том, что давление на бюджет в Украине весьма завышено из-за коронавируса. Он требует ассигнований на какие-то проекты, которые не учитывались полгода назад.

"Мне кажется, что Кабинет министров на сегодняшний день достаточно эффективен, за исключением того, что ему нужно усилить свою тяжеловесность – скажем так, базовое экономическое понимание того, куда мы зайдем через полгода-год. Это добавит обществу уверенности", - отмечает советник главы Офиса Президента.

Стоит напомнить, что ранее политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник дал прогноз на политическое будущее президента Украины Владимира Зеленского.