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В Украине сделали шаг к энергетической интеграции в Европу (детали)

В Украине сделали шаг к энергетической интеграции в Европу (детали)
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф

Народные депутаты еще на один шаг приблизили Украину к европейским стандартам.  Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи №3364-1-р, что позволит синхронизировать работу энергосистемы Украины с энергосистемами стран Европы.

Об этом сообщает парламентский telegram-канал "Верховна Рада України".

Какие изменения предусматривает проект закона?

- осуществление сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями 3-го энергопакета ЕС по модели отделения ISO: (особые требования об отделении и независимость оператора системы передачи (ОСП);

- обязанности  Регулятора, ОСП и собственника системы передачи соответственно к модели отделения ISO;

- требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части разработки и внедрения программы соответствия;

Напомним, мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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