Кулеба взволновал пропагандистов Путина речью к годовщине агрессии России против Украины (видео)

В годовщину начала российской агрессии в Украине глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал трогательное видеообращение, в котором заявил, что Россия навсегда потеряла Украину из сферы своего влияния, напав на нее 7 лет назад.

Об этом говорится в соответствующем видеообращении, опубликованном в YouTube.

Свое обращение он начал тем, что вспомнил имена тех, кого убила Россия – 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска, военного врача из Херсона Ирину Шевченко и др.

"Сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину. Когда Владимир Путин отдал приказ "зеленым человечкам" начать захват Крыма. Но он не учел главного: он бросил вызов не только украинскому государству, которое тогда было в тяжелом состоянии. Он бросил вызов непокоренному украинскому народу", – отметил Кулеба.

По словам Кулебы, Москва не удержала Украину в сфере своего влияния, а "напротив, навсегда потеряла ее".

"Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее", — заверил министр.

Видеообращение Кулебы задело за живое российских пропагандистов, которые тут же растиражировали новость о том, что Москва потеряла Киев из-под своего влияния.

Как сообщал "Телеграф", 3,5 миллиона украинцев лишились жилья, вынужденно переехав с оккупированного Донбасса, или потеряли его во время обстрелов, еще почти три миллиона украинцев прошли вынужденную паспортизацию и в Крыму и на Донбассе.