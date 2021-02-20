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Кулеба взволновал пропагандистов Путина речью к годовщине агрессии России против Украины (видео)

Кулеба взволновал пропагандистов Путина речью к годовщине агрессии России против Украины (видео)
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф

В годовщину начала российской агрессии в Украине глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал трогательное видеообращение, в котором заявил, что Россия навсегда потеряла Украину из сферы своего влияния, напав на нее 7 лет назад.

Об этом говорится в соответствующем видеообращении, опубликованном в YouTube.

Свое обращение он начал тем, что вспомнил имена тех, кого убила Россия – 16-летнего Степана Чубенко из Краматорска, военного врача из Херсона Ирину Шевченко и др.

"Сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину. Когда Владимир Путин отдал приказ "зеленым человечкам" начать захват Крыма. Но он не учел главного: он бросил вызов не только украинскому государству, которое тогда было в тяжелом состоянии. Он бросил вызов непокоренному украинскому народу", – отметил Кулеба.

По словам Кулебы, Москва не удержала Украину в сфере своего влияния, а "напротив, навсегда потеряла ее".

"Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее", — заверил министр.

Видеообращение Кулебы задело за живое российских пропагандистов, которые тут же растиражировали новость о том, что Москва потеряла Киев из-под своего влияния.

РосМИ про потерю влияния РФ на Украину

РосМИ про потерю влияния РФ на Украину

РосМИ про потерю влияния РФ на Украину

Как сообщал "Телеграф", 3,5 миллиона украинцев лишились жилья, вынужденно переехав с оккупированного Донбасса, или потеряли его во время обстрелов, еще почти три миллиона украинцев прошли вынужденную паспортизацию и в Крыму и на Донбассе.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,172

Все по теме:

Крым, Донбасс, МИД Украины, Аннексия Крыма, агрессия РФ, Дмитрий Кулеба, Война на Донбассе.
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