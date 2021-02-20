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Марченко в ответ на санкции припомнила, как устроила Зеленского на работу (видео)

Марченко в ответ на санкции припомнила, как устроила Зеленского на работу (видео)
16:07 Сегодня Телеграф

Украинская ведущая Оксана Марченко, которая вместе с мужем, лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком 19 февраля попала под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, прокомментировала их введение, а также заявила, что вступает в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", в которой состоит и ее муж.

Об этом Марченко заявила в видеообращении, опубликованном в субботу, 20 февраля, в ее Youtube-канале.

"Сложно комментировать неконституционные, репрессивные, глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался, когда однажды летом вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве", - сказала в своем видеообращении Марченко.

Она отметила, что была тогда гостеприимной и помогла им с работой на телеканале "1+1".

Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Марченко назвала последние действия Зеленского и его команды "гвоздями в свой убогий политический гроб", и заявила, что она и ее семья – это "будущее мирной и успешной Украины".

"Я никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора: с сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", - сказала она.

Как сообщалось, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 19 февраля было принято решение о введении санкций против 8 человек и 19 компаний. В частности, а также гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Также СНБО поручил Кабмину принять необходимые меры для сохранения, возвращения в госсобственность и эксплуатации части нефтепродуктопроводов общей протяженностью 1433км, проходящих через территорию Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 1,790

Все по теме:

Санкции, Видеообращение, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, ОПЗЖ.
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