Очень большие перспективы: в "Слуге народа" интересно открестились от Разумкова

Последние шаги и заявления председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, где он демонстрирует отличные от "Слуг народа" взгляды и занимает дружественную ко всем фракциям и группам парламента позицию, может свидетельствовать о планах занять определенную электоральную нишу.

Об этом пишет интернет-издание "OBOZREVATEL" в субботу, 20 февраля.

Сам Разумков о своих планах говорить не спешит, неохотно комментируют ситуацию и "слуги".

"Он не член нашей фракции. Он имеет право на свою политическую позицию. Я вообще считаю, что у Дмитрия Александровича очень большие политические перспективы", - цитирует издание нардепа Александра Качуру (фракция "Слуга народа").

В Офисе президента Украины уверяют, что конфликта между главой государством Владимиром Зеленским и Разумковым нет, и они в такой же рабочей коммуникации, как и раньше.

Вместе с тем, в ОПУ заметили, что спикер начал заниматься собственным политическим строительством, отмечает издание.

Отделиться от ЗеКоманды и построить свой отдельный проект Разумкову, учитывая его рейтинги и узнаваемость, на данном этапе вряд ли получится.

"А вот стать отдельным проектом в середине этой команды вполне возможно. Зеленский уже движется в сторону запада, изменяя языковое законодательство для популяризации украинского языка и закрывая пророссийские каналы. Следовательно, у Разумкова есть шанс заполнить свободную восточную нишу собой", - говорится в статье.

Вместе с тем, издание отмечает, что пока, кроме слухов и догадок, о будущем спикера ничего не известно.

"Эксперты говорят, что он и нравится людям из-за того, что не делает громких заявлений", - говорится в статье.