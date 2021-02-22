Уруский объяснил, как оказался на фото рядом с Кадыровым

Вице-премьер-министр Украины Олег Уруский объяснил, каким образом в сети появилась фотография, на которой он стоит рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Реакцию на претензию со стороны главы правительства Дениса Шмыгаля, чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

"На фото, размещенном на странице в Facebook Премьер-министра Украины Д.Шмигаля, - официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации.

Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке, - пишет Уруский. - В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров".

По словам вице-премьера, украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", - подытожил Уруский.

Напомним, Олег Уруский является главой украинской делегации на выставке IDEX-2021, которая в воскресенье, 21 февраля, стартовала в Абу-Даби, ОАЭ. Именно там и была сделана скандальная фотография.