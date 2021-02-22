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Политолог: Санкции против российских компаний – желание Зеленского пропиариться

Политолог: Санкции против российских компаний – желание Зеленского пропиариться
16:09 Сегодня Телеграф

Три российских энергетических предприятия попали под санкции из-за того, что в списке их акционеров значатся жены украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака – Оксана Марченко и Наталья Лавренюк. Возникает вопрос – в чем смысл таких санкций, если акционеры не могут нести ответственность за действия менеджмента по управлению предприятием, в том числе, по реализации продукции. Ведь попавшим под санкции Новошахтинским заводом нефтепродуктов руководит управляющая компания НЗНП Менеджмент. Не акционеры, а наемный менеджмент.

На этот момент обратил внимание политолог Сержио Розенбаумос.

"Это раз. А два – это то, что одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, основанное в 2009 году, уже заявило, что за весь период деятельности вообще не поставляло и не поставляет нефтепродукты и любые иные виды продукции, на "неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях". А именно это вменяет предприятию и аффилированным с ним компаниям украинская власть. Удивительно, ведь если бы НЗНП поставлял продукцию в ОРДЛО, как с этим предприятием могли бы работать американцы? А они работали – бензин с завода покупала американская компания ExxonMobil. То есть, до февраля 2021 года все с российским заводом было нормально, а когда Зеленскому срочно захотелось разобраться с Медведчуком, компании "пришили" финансирование терроризма? Пока видится именно так. И наша власть выглядит очень глупо", - высказал мнение он.

По словам Розенбаумоса, поскольку все было сделано с такой помпой и пиаром, не остается сомнений, что никаких доказательств и вовсе нет.

"Обычно за громкими фанфарами скрывается пустышка, которую нужно «скормить» обществу. Вместо того, чтобы установить мир на Донбассе и решить проблему с ОРДЛО в корне, наша власть использует Донбасс как предлог для преследования тех, кто не согласен с политикой войны, кто предлагает мирную повестку. Нет сомнений, что попавшие под санкции компании легко выиграют суды и докажут свою правоту. И как тогда будет выглядеть Зеленский, у которого даже санкции лживые?" - напоследок задается вопросом политический эксперт.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Россия, Санкции, Владимир Зеленский.
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