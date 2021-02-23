Украина подала девятый иск против России в ЕСПЧ: подробности

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с иском против России относительно преследования и убийств противников режима Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в Фейсбук.

"19 февраля 2021 Украина подала новую межгосударственную жалобу против Российской Федерации по организации нею ряда резонансных покушений и заказных убийств, как на территории Украины, так и на территории государств-членов Совета Европы", - говорится в сообщении.

В Минюсте отмечают, что на территории Украины с 2014 года был совершен ряд покушений и убийств сотрудниками российских спецслужб, а также представителями оккупационных администраций ОРДЛО. При этом РФ не только не проводит расследований, но и перекладывает ответственность за это на другие государства, в том числе и Украину.

В пресс-службе ЕСПЧ сообщили, что жалоба подана в связи с проведением санкционированных РФ операций по убийству возможных оппонентов Кремля как в самой России, так и за ее пределами.

"Правительство Украины также утверждает, что Российская Федерация не способна расследовать эти убийства и скрывает операции, направленные на срыв попыток найти виновных", - говорится в документе.

Это уже девятый межгосударственный иск правительства Украины.

Как сообщалось ранее, в Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается на законодательном уровне запретить изготовление и распространение информационной продукции, пропагандирующей действия страны-агрессора – России, а также применять санкции к политическим партиям, общественным объединениям и религиозным организациям.