Дешевый пиар. Что не так с санкциями против российских предприятий

Cанкции против трех российских предприятий - АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Роузвуд Шиппинг» не будут иметь никакого эффекта, поскольку рассчитаны на пиар Зеленского внутри страны.

Об этом пишет политтехнолог Владимир Шамин.

"Зеленский так хотел «достать» Медведчука, что ввел санкции против трех российских предприятий - АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ООО «Роузвуд Шиппинг» и управляющей компании «НЗНП Менеджмент” – где Оксана Марченко и жена Тараса Козака Наталья Лавренюк являются акционерами. Как многие уже поняли, эти санкции не будут иметь никакого эффекта, поскольку рассчитаны на пиар Зеленского внутри страны.

Более того, санкции наверняка будут успешно оспорены в судах, поскольку нет никаких доказательств нарушения компании законодательства.

Официальный предлог – распространяемые в СМИ заявления о поставках нефтепродуктов «на неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях». При этом никто не скрывает, что никаких доказательств данной торговли нет. Все существующие в украинских медиа теории об этом основаны лишь на сомнительных предположениях журналистов.

Удивительно, как по такому принципу на заводы не наложили еще какие-нибудь санкции, связанные с соседями их менеджеров по многоквартирному дому.

Сами предприятия уже официально заявили о том, что никаких нефтепродуктов или другой продукции на территорию неконтролируемое Луганской Донецкой областей не поставляли", - написал Владимир Шамин.

“Как введённые санкции, так и опубликованная в СМИ информация, в том числе и от отдельных официальных лиц, являются необоснованными и дискредитирующими одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и судоходную компанию, основанных в 2009 году. Ни одна из компаний, находящихся под управлением АО «НЗНП Менеджмент» и аффилированных с ними организаций за весь период деятельности не поставляла и не поставляет нефтепродукты и любые иные виды продукции, на «неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях», - говорится в заявлении компании, управляющей Новошахтинским заводом нефтепродуктов.

"Нормально ли, что в правовом государстве лишь исходя из отдельных слухов предприятия вносят в санкционные списки? Какие еще основания, кроме слухов, делает эти компании неугодными?

А ведь в правовом государстве, даже если бы некая компания нарушила закон, акционеры не могли бы нести ответственность за действия менеджмента по управлению предприятием. Новошахтинским заводом нефтепродуктов руководит управляющая компания НЗНП Менеджмент, а не акционеры. Но поскольку у нас не правовое государство, а санкции придуманы лишь для пиара, в списках фигурируют те имена, которые и способны подарить такой нужный президенту пиар.

Действительно, чем еще заниматься Зеленскому, если не дешевым пиаром на именах Медведчука и Марченко. Не установлением же мира на Донбассе или снижением тарифов…", - отметил политтехнолог.