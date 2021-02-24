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"Приговор стал для меня шоком": Стерненко написал письмо из СИЗО

"Приговор стал для меня шоком": Стерненко написал письмо из СИЗО
14:31 Сегодня Телеграф

После приговора Сергею Стерненко в виде 7 лет и трех месяцев лишения свободы в деле о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, он впервые обратился из СИЗО к украинцам, которые вышли на акции протестов вечером во вторник, 23 февраля, у Офиса президента, в Днепре, во Львове, Харькове, что закончились противостояниями с полицией, пострадавшими (около 40 человек - протестующих и правоохранителей) и задержаниями.

Свое обращение к активистам он изложил в письме, которое опубликовано в Telegram-канале STERNENKO.

"Этот не правовой, а политический приговор стал для меня шоком", - написал он, уточнив, то жаловаться на условия не будет, поскольку "тюрьма есть тюрьма".

Также он попросил активистов не молчать и дальше бороться.

"Не забывайте своих. Освобождайте Антоненко (фигуранта дела про убийство журналиста Павла Шеремета, - Авт.). Боритесь за каждого", - попросил Стерненко.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время вынесения приговора Стерненко признался, что президент Владимир Зеленский предлагал ему должность в одесском управлении СБУ.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Письма, СИЗО, Сергей Стерненко, Приговоры.
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