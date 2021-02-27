Скачать
Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
Итоги дня 26 февраля: День сопротивления оккупации Крыма, новые санкции СНБО
Итоги дня 26 февраля: День сопротивления оккупации Крыма, новые санкции СНБО
Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами
Судьба Донбасса - в руках США и России: каким будет диалог между странами
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Добкин будет доказывать Харькову, что он и Кернес - одно и то же. И это может сработать

Добкин будет доказывать Харькову, что он и Кернес - одно и то же. И это может сработать
05:26 Сегодня Телеграф

Политик, экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин, который после смерти главы Харькова Геннадия Кернеса заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы, в своей предвыборной кампании будет ставить на первое место ассоциации харковчан умершего мэра с ним.

Об этом в своей статье пишет заместитель главного редактора "Телеграфа" Максим Иванов.

В частности, Добкин не планирует дистанцироваться от своих прошлых "подвигов". Он понимает, что его должны избрать те же люди, которые осенью отдали голоса за Кернеса в мэры, а также ОПЗЖ и Партию Шария в местные советы. И в подтверждение этой гипотезы за Добкина откровенно "топят" журналисты заблокированных телеканалов, принадлежащих правой руке олигарха Виктора Медведчука, Тараса Козака.

Кроме того, Добкин не будет скрывать те факты, что находился "у руля" Харькова, а потом руководил и всей областью, причем еще до Революции Достоинства.

Помимо всего прочего постарается подчеркнуть, что он и Кернес – по сути, одно и то же. Не преминет напомнить, что они вместе "строили" Харьков, что собственно уже сделал в недавнем ролике, где уже успел показать несколько фото Кернеса и напомнить о себе в этом контексте. Хотя  этот ролик, честно говоря, выглядит как минимум странно на фоне ссоры, из-за которой Добкин и Кернес несколько лет совсем не общались.

Как сообщалось, Добкин баллотировался на прошлых выборах мэра Харькова, но потом все-таки снял свою кандидатуру.

Подробнее про возможных кандидатов на должность главы Харькова, читайте в материале "Телеграфа": Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 117

Все по теме:

Выборы, Харьков, Михаил Добкин, Местные выборы, Геннадий Кернес, выборы мэра Харькова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Несколько доз просто выбросили в мусор": врач взволновала рассказом о вакцинации на Буковине
02 Канал не проработал больше часа: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
03 Данилов рассказал, кого лишат госнаград и военных званий: итоги заседания СНБО 26 февраля
04 Рассекречены подробности удара США по Сирии
05 "Новая серия разочаровала": в сети обсуждают итоги последнего заседания СНБО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Оккупанты не прекращают огонь на Донбассе: пострадали девять бойцов ВСУ
Канал не проработал больше часа: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
Канал не проработал больше часа: возрождение закрытых каналов Медведчука провалилось
С почтением опуститься и не ерзать: сеть развеселила необычная инструкция по поведению на работе (фото)
С почтением опуститься и не ерзать: сеть развеселила необычная инструкция по поведению на работе (фото)
Какой праздник 27 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 27 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь