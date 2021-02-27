Добкин будет доказывать Харькову, что он и Кернес - одно и то же. И это может сработать

Политик, экс-нардеп и бывший мэр Харькова Михаил Добкин, который после смерти главы Харькова Геннадия Кернеса заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост городского головы, в своей предвыборной кампании будет ставить на первое место ассоциации харковчан умершего мэра с ним.

Об этом в своей статье пишет заместитель главного редактора "Телеграфа" Максим Иванов.

В частности, Добкин не планирует дистанцироваться от своих прошлых "подвигов". Он понимает, что его должны избрать те же люди, которые осенью отдали голоса за Кернеса в мэры, а также ОПЗЖ и Партию Шария в местные советы. И в подтверждение этой гипотезы за Добкина откровенно "топят" журналисты заблокированных телеканалов, принадлежащих правой руке олигарха Виктора Медведчука, Тараса Козака.

Кроме того, Добкин не будет скрывать те факты, что находился "у руля" Харькова, а потом руководил и всей областью, причем еще до Революции Достоинства.

Помимо всего прочего постарается подчеркнуть, что он и Кернес – по сути, одно и то же. Не преминет напомнить, что они вместе "строили" Харьков, что собственно уже сделал в недавнем ролике, где уже успел показать несколько фото Кернеса и напомнить о себе в этом контексте. Хотя этот ролик, честно говоря, выглядит как минимум странно на фоне ссоры, из-за которой Добкин и Кернес несколько лет совсем не общались.

Как сообщалось, Добкин баллотировался на прошлых выборах мэра Харькова, но потом все-таки снял свою кандидатуру.

Подробнее про возможных кандидатов на должность главы Харькова, читайте в материале "Телеграфа": Битва за Харьков: кто и как будет бороться за место Кернеса.