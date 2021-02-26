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Медведчук: При Порошенко Украина была бедной, а при Зеленском стала нищей

Медведчук: При Порошенко Украина была бедной, а при Зеленском стала нищей
14:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Итогом неполных двух лет правления действующей властной команды стал резкий спад в экономике и промышленности, стремительный рост коммунальных тарифов и обнищание украинских граждан. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Граждане Украины в полной мере ощущают реальность кризиса в социально-экономической сфере. Это видно во всем показателям. Растут цены, растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Они особенно выросли с декабря, причем это космические размеры, которые люди не могут оплачивать, ‒ отметил политик. – На 1 января долги населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составляли 73 млрд грн. Это рекордная сумма! На 1 февраля (данные будут в конце февраля), я думаю, эта сумма увеличится еще на 10‒12 млрд грн".

По словам Медведчука, уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг не превышает 50‒60% от начисленного в платежках – люди не в состоянии оплачивать коммунальные счета в полном объеме из-за отсутствия доходов. При этом ВВП страны сокращается, новых рабочих мест нет, как нет и инвестиций в экономику Украины. И все это происходит на фоне отсутствия реальных шагов и реальных результатов в борьбе с пандемией коронавируса со стороны власти.

"Если посмотреть на итоги 2020 года, то они значительно ухудшились по сравнению с 2019-м, 2018 годом. А если сравнить их с 2013 годом, до так называемой Революции достоинства, то это вообще сотни и даже тысячи процентов. Например, стоимость газа для населения увеличилась на 1250%, тепла – на около 1300%, если сравнивать с 2014 годом. При этом заработные платы не выросли, пенсии и прожиточный минимум уменьшились вдвое. Зато цены выросли примерно на 300‒350%, долги государства (внутренние и внешние) – на 340%, задолженность по зарплатам – на примерно 400%. И этот перечень можно продолжить", ‒ заявил оппозиционный политик.

Он уверен, что так называемые тарифные майданы, та волна акций протеста, которая прокатилась по стране, – это справедливое возмущение украинцев из-за снижения уровня жизни, негодование из-за мизерных зарплат и пенсий, невозможности оплачивать услуги ЖКХ, нехватки рабочих мест.

"Ситуация ухудшается. Люди ищут работу за границей, люди пытаются как-то выжить и при этом еще и бороться с коронавирусом. Если при Порошенко страна была бедной, то при Зеленском она стала нищей… Вот та ситуация, которая сложилась в Украине на сегодняшний день", ‒ констатировал Виктор Медведчук.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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