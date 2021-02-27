"Божья кара": Данилов интересно ответил по поводу отключения нового "канала Медведчука" (видео)

Запущенный журналистами закрытых телеканалов 112 Украина, Zik и NewsOne, телеканал "Перший незалежный" прекратил свое вещание буквально через час после начала его запуска из-за технических проблем или по Божьему промыслу.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Что случилось с тем телеканалом? Почему он прекратил вещание? Может какая-то техническая ошибка... мы не знаем. Нужно разбираться. А может - это Божья кара?" – сказал он.

Напомним, 2 февраля СНБО ввел санкции против "правой руки" Медведчука Тараса Козака, а вместе с ним и против принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZiK и NewsOne. В связи с чем каналы прекратили свое вещание.