Скачать
Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский нашел эффективный механизм для борьбы в агентами Кремля в Украине, но есть риски
Зеленский нашел эффективный механизм для борьбы в агентами Кремля в Украине, но есть риски
Байден будет закрывать "Северный поток-2", а "медовый месяц" между США и Европой выгоден для Украины, - политолог
Байден будет закрывать "Северный поток-2", а "медовый месяц" между США и Европой выгоден для Украины, - политолог
Черновицкая область попала в красную зону карантина: какие еще на очереди
Черновицкая область попала в красную зону карантина: какие еще на очереди
Третьи сутки больше 8 тысяч новых случаев и Киев не в антирейтинге: данные по коронавирусу в Украине 27 февраля
Третьи сутки больше 8 тысяч новых случаев и Киев не в антирейтинге: данные по коронавирусу в Украине 27 февраля

Зеленский нашел эффективный механизм для борьбы в агентами Кремля в Украине, но есть риски

Зеленский нашел эффективный механизм для борьбы в агентами Кремля в Украине, но есть риски
12:48 Сегодня Телеграф Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 26 февраля, СНБО расширил санкционный список. Под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Майдана. Эти, а также другие решения СНБО, равно как усиление роли этого Совета, эксперты проанализировали для «Телеграфа». 

По мнению руководителя Фундации «Высшая школа профессиональной политики» Олега Вострых, СНБО с каждым заседанием становится всё более мощным инструментом решения государственных задач и усиления позиций президента. На этом же акцентировала аналитик Александра Решмедилова.

Зеленский придумал новую роль для СНБО: зачем президент усиливает вертикаль власти

Другое дело – во благо ли подобное усиление. И не станет ли подобный инструмент удобной для власти дубиной для сведения счетов с оппонентами – внесудебными способами.

Политический консультант Петр Охотин считает, что решения СНБО не следует считать «карательной дубинкой» президента.

«Санкции принимаются на основании изучения документов, отчетов силовиков, - поясняет он. - На данный момент Владимир Зеленский использует СНБО для быстрой реакции на угрозы национальной безопасности. Вопросы двойного гражданства должностных лиц, незаконного финансирования каналов могли бы годами решаться в судах, а реагировать на это нужно было быстро».

Лишение госнаград должностных лиц, которые предали государство, имеет важное значение для национального престижа, уверен Петр Охотин.

«Удивительно, что эти люди не были лишены наград и званий раньше. Думаю, стремительные санкции связаны с тем, что Российская Федерация применяет всё более агрессивную риторику. Ослабление агентов российского влияния продиктовано нежеланием повторить ошибки 2014 года, которые привели к потерям территорий», - считает политический консультант.

По мнению политолога Владимира Цыбулько, санкции, введенные СНБО против силовиков-предателей, опоздали лет на 5.

«Похоже, что без активности экс-министра внутренних дел Захарченко по продвижению на роль нового лидера ОРДЛО, подобный список и дальше бы не был сформирован, - отмечает Владимир Цыбулько. - Если вспомнить, что секретарь СНБО Данилов обещал санкции против действующих политиков, в том числе и народных депутатов, то это решение против предателей выглядит если не тактической паузой, то неким тихим издевательством над ожиданиями общества».

Отметим, что СНБО поручил Кабмину написать в течение двух месяцев законопроект о выявлении украинцев с двойным гражданством. По словам Данилова, в Украине должен появиться специальный орган, который будет это контролировать - и многоуровневая система верификации. И если кандидаты на государственные должности или в органы местного самоуправления имеют гражданство другой страны – им придется от него отказаться. По крайней мере, пока у нас не узаконят двойное гражданство.

«Решение вопроса двойного гражданства, особенно в отношении чиновников и высшего руководства страны, давно перезрел в Украине, - уверен Олег Вострых. - Это и безопасность страны, и лояльность граждан, и неотвратимость наказания. Особенно за экономические преступления. Важно только, чтобы в парламенте законопроект не был урезан до уровня наказания обычных граждан, минуя чиновников и бюрократию. И важен аспект, что делать с теми, кто уже имеет двойное гражданство. Как этот вопрос будет решаться в дальнейшем. Ведь не секрет, что таких граждан в стране уже достаточно много. Поэтому, законодательная инициатива СНБО полезна и ко времени. Но ее реализация зависит от многих составляющих, и от парламента в том числе».

Февральские заседания СНБО уже называют санкционным сериалом. 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, после которого прекратили вещание трех телеканалов Козака-Медведчука.

 19 февраля СНБО наложил санкции на Медведчука, его бизнес, супругу Оксану Марченко и еще шестерых человек.

Анонсированное на 26 февраля заседание СНБО ждали с надеждой на новые интересные решения. Высказывались предположения, что под санкции может попасть Порошенко.  Но итоги заседания СНБО от 26 февраля не особо впечатлили украинцев, судя по откликам в сети.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 1,230

Все по теме:

Санкции, СНБО, Владимир Цыбулько, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Петр Охотин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Несколько доз просто выбросили в мусор": врач взволновала рассказом о вакцинации на Буковине
02 "Божья кара": Данилов интересно ответил по поводу отключения нового "канала Медведчука" (видео)
03 Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)
04 Хороших вариантов мало: в США оценили будущее газопровода Путина
05 Таджикский "Онг-Бак" избил россиянина в Москве (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Весенние каникулы перенесли: в Ужгороде изменили сроки отдыха для школьников
Весенние каникулы перенесли: в Ужгороде изменили сроки отдыха для школьников
В Киеве собрались на акцию в поддержку Стерненко: что происходит под ОП 27 февраля
В Киеве собрались на акцию в поддержку Стерненко: что происходит под ОП 27 февраля
Билл Гейтс озвучил новое предсказание насчет пандемии коронавируса
Билл Гейтс озвучил новое предсказание насчет пандемии коронавируса
Дорофеева пробила колесо в Киеве: &quot;Отличное начало дня&quot; (видео)
Дорофеева пробила колесо в Киеве: "Отличное начало дня" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь