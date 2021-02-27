Зеленский нашел эффективный механизм для борьбы в агентами Кремля в Украине, но есть риски

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в пятницу, 26 февраля, СНБО расширил санкционный список. Под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Майдана. Эти, а также другие решения СНБО, равно как усиление роли этого Совета, эксперты проанализировали для «Телеграфа».

По мнению руководителя Фундации «Высшая школа профессиональной политики» Олега Вострых, СНБО с каждым заседанием становится всё более мощным инструментом решения государственных задач и усиления позиций президента. На этом же акцентировала аналитик Александра Решмедилова.

Другое дело – во благо ли подобное усиление. И не станет ли подобный инструмент удобной для власти дубиной для сведения счетов с оппонентами – внесудебными способами.

Политический консультант Петр Охотин считает, что решения СНБО не следует считать «карательной дубинкой» президента.

«Санкции принимаются на основании изучения документов, отчетов силовиков, - поясняет он. - На данный момент Владимир Зеленский использует СНБО для быстрой реакции на угрозы национальной безопасности. Вопросы двойного гражданства должностных лиц, незаконного финансирования каналов могли бы годами решаться в судах, а реагировать на это нужно было быстро».

Лишение госнаград должностных лиц, которые предали государство, имеет важное значение для национального престижа, уверен Петр Охотин.

«Удивительно, что эти люди не были лишены наград и званий раньше. Думаю, стремительные санкции связаны с тем, что Российская Федерация применяет всё более агрессивную риторику. Ослабление агентов российского влияния продиктовано нежеланием повторить ошибки 2014 года, которые привели к потерям территорий», - считает политический консультант.

По мнению политолога Владимира Цыбулько, санкции, введенные СНБО против силовиков-предателей, опоздали лет на 5.

«Похоже, что без активности экс-министра внутренних дел Захарченко по продвижению на роль нового лидера ОРДЛО, подобный список и дальше бы не был сформирован, - отмечает Владимир Цыбулько. - Если вспомнить, что секретарь СНБО Данилов обещал санкции против действующих политиков, в том числе и народных депутатов, то это решение против предателей выглядит если не тактической паузой, то неким тихим издевательством над ожиданиями общества».

Отметим, что СНБО поручил Кабмину написать в течение двух месяцев законопроект о выявлении украинцев с двойным гражданством. По словам Данилова, в Украине должен появиться специальный орган, который будет это контролировать - и многоуровневая система верификации. И если кандидаты на государственные должности или в органы местного самоуправления имеют гражданство другой страны – им придется от него отказаться. По крайней мере, пока у нас не узаконят двойное гражданство.

«Решение вопроса двойного гражданства, особенно в отношении чиновников и высшего руководства страны, давно перезрел в Украине, - уверен Олег Вострых. - Это и безопасность страны, и лояльность граждан, и неотвратимость наказания. Особенно за экономические преступления. Важно только, чтобы в парламенте законопроект не был урезан до уровня наказания обычных граждан, минуя чиновников и бюрократию. И важен аспект, что делать с теми, кто уже имеет двойное гражданство. Как этот вопрос будет решаться в дальнейшем. Ведь не секрет, что таких граждан в стране уже достаточно много. Поэтому, законодательная инициатива СНБО полезна и ко времени. Но ее реализация зависит от многих составляющих, и от парламента в том числе».

Февральские заседания СНБО уже называют санкционным сериалом. 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, после которого прекратили вещание трех телеканалов Козака-Медведчука.

19 февраля СНБО наложил санкции на Медведчука, его бизнес, супругу Оксану Марченко и еще шестерых человек.

Анонсированное на 26 февраля заседание СНБО ждали с надеждой на новые интересные решения. Высказывались предположения, что под санкции может попасть Порошенко. Но итоги заседания СНБО от 26 февраля не особо впечатлили украинцев, судя по откликам в сети.